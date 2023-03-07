Par Fatima Zahra Salih

نسابق الريح ونشتهي القمر

ننظُمُ الأشعار ونلتهم الحلم

نعاتب الأيام التي لم تكن

نسترجع ذكريات آتية

نحسبها حنيناً لغدٍ لم يحن

نغني للعائدين

من رحلة الهوى

نسليهم من تعب السفر

تراهم يملون من الضجر

ويعودون لرحلات أخر

أنا وأنت نحبك القصص

ونرويها ليلا على ميؤوس الهوى

نربط شرائطاً من ألوان قزح

نعلقها على أسوار المدن الحزينة

نقبض على جمر قلوب

فتغدو غديرا فياضاً بالأمل

ليتنا نكُفُّ!

ليتَ الحلمَ ينتهي ونُنْهي القصص

أهديك كلماتي القرمزية وابيات شعري القديمة

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أهديك كلماتي القرمزية وابيات شعري القديمة

وقطع الحلم الوردي الذي سكن منامي طويلا

بين أصابعي أغزل خيوط الليل واهديك باقة ليلك

وبين ثنيات الورق المتوهج أخط لك صمتي

هل تسمع هذا الضجيج الأصم الذي يطبق ليلا

حين يبقى وحيدا من أنار دروبا كثيرة

وحين يذبل الورد الذي أبهج غيره

هل تدري أن الحنين يكاد ينسي الألم

وأن المقل قد أرقتها العبر

وأن الحلم بات يبحث عن ملهم

وان بحر الشعر جف واندثر

لعله يرجع ذاك الذي كان يروي القلم

دام الانتظار طويلا

دام الانتظار طويلا

وجاء اللقاء أوجز من لمح البصر

كانت الأمنيات بطول خيوط الشمس

وفي ضمك اختزلت ألوان قزح

كل المسافات في لمسك تختصر

وكل العبارات في همسك تجتمع

كلما ارتشفت من صمتك بوحاً

زادني الظمأ للبوح صمتاً

وكلما تُهتُ في ضجيج نفسي

هاجرت إليك واتخذتك ملجئي

ترى الوُجد لا يفارق مهجتي

إن قرُبتَ أو حضرتَ يظل خيال بعدك معذبي

لا تشاكس ايها المتمرد

ففي قيودي حرية وأزل

وفي نبضي عشق للأبد

على نهداي أكتب لك القصائد

وفوق خاصرتي أقيم لك معبد

وشمت على مُعصمي حروف مُغرمي

أعانقه في صمت تحت سدال المقل

Fatima Zahra Salih

وشمت على مُعصمي حروف مُغرمي