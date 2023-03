L’erreur la plus fréquente en alimentation

Êtes-vous en mesure de deviner l’erreur la plus fréquente que les gens font concernant leur alimentation?

Cet élément est tellement commun, chez la grande majorité de mes clients, que lorsque je fais une première consultation, c’est quelque chose que je regarde en premier.

J’ai remarqué que très souvent, nous avons une alimentation équilibrée pendant les repas principaux, mais qu’au petit déjeuner, il y a beaucoup trop de sucre. Je parle ici de céréales, de pain, de crêpes, des confitures ou du chocolat.

Le petit déjeuner donne le ton à votre journée. S’il y a trop de sucre de consommé, il peut se produire une montagne russe au niveau du taux de sucre, votre humeur et votre énergie. Il y aura donc une montée, suivi d’une descente, ce qui bien souvent causera des fringales.

Aujourd’hui je désire vous donner quelques idées pour changer tranquillement vos habitudes alimentaires au petit déjeuner:

Yogourt au lait de coco nature

Pudding de chia accompagnée d’huile essentielle de cannelle ou de vanille, morceaux de cacao crus, petits fruits, etc.

Galette de sarrazin avec œuf ou petits fruits. Ajoutez-y du beurre de graines de citrouille

Smoothies verts

Omelette aux légumes

Céréales keto maison faits de noix, graines de noix de coco. Ajoutez-y des petits fruits et du lait de noix maison.

En apportant ces quelques changements le matin, vous verrez que le ton de la journée sera différent. Je vous propose de remarquer comment vous vous sentez au niveau de votre énergie, de votre humeur, de votre concentration, de votre focus et de votre mémoire.

Lorsque l’on se sent mieux, ces changements sont plus faciles à incorporer à vos habitudes quotidiennes. Ça se fera tout seul, sans faire d’effort quelconque. Il suffit d’y aller petit à petit et en douceur.

Seriez-vous prêt à mettre en place ce changement facile concernant votre alimentation?

Changez vos habitudes pour changer de trajectoire !

Patricia Spaans, RHC, N.D.

Coach mémoire et neuroplasticité

Coach santé certifiée

Naturopathe

Certifiée par Health Coach Institute et Functional Medicine Institute

Praticien certifié dans le Protocle BredesenTM et le ReCODE ReportTM

Coach en alimentation fonctionnnelle (en cours)

