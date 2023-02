Les Britanniques seraient confrontés à une pénurie de tomates marocaines

CC BY-SA 2.0 / liz west

Depuis le Brexit, le Royaume-Uni dépend de plus en plus du Maroc pour ses tomates. Mais en raison des conditions météorologiques défavorables, ainsi que des restrictions sur l’exportation de ce pays, les Britanniques font face à une pénurie du légume dans certains magasins, selon The Telegraph.

Les consommateurs partagent également sur les réseaux sociaux des photos de rayons de fruits et légumes vides dans les supermarchés.

Selon le média, le Royaume-Uni s’approvisionne en tomates depuis les Pays-Bas et l’Espagne pendant l’hiver. Depuis le Brexit, le pays est surtout dépendant des importations en provenance du Maroc.

“Des conditions météorologiques difficiles dans le sud de l’Europe et en Afrique du Nord ont perturbé la récolte de certains fruits et légumes, dont les tomates”, a déclaré Andrew Opie, directeur de l’alimentation et de la durabilité au British Retail Consortium, cité par The Telegraph.

Ainsi, la récolte au Maroc a été affectée par des inondations et des températures basses, et en Espagne par un froid prolongé. En outre, les restrictions d’exportation plus strictes du Maroc et la hausse des prix des engrais suite à l’escalade du conflit en Ukraine ont également eu un impact.

Bientôt le retour des tomates locales?

Un porte-parole de la British Tomato Growers Association a indiqué auprès du média que les pénuries étaient “principalement une conséquence du manque de produits importés” et que “la saison des tomates britanniques va bientôt commencer”:

“Nous prévoyons des volumes importants de tomates britanniques sur les étagères d’ici la fin du mois de mars et en avril 2023”.

Source : Sputnik