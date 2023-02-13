بيان إلى الراي العام بشأن البيان الصادر

عما يسمى بمجلس الجالية المغربية بالخارج

على غرار بعض مؤسسات الدولة المغربية، سارع السيد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج إلى إصدار بيان ضد التقرير / البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي يوم 18 يناير 2023، والذي يدين فيه، وللمرة الأولى مند ما يقارب ربع قرن، الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب، حيث طالب تقرير البرلمان الاوروبي في توصياته النهائية بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين والإفراج الفوري على المعتقلين السياسيين، وخاصة معتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين دخلوا عامهم السادس من الاعتقال التعسفي.وهو الامر الذي طالما طالبه الالاف من المتظاهرين امام مقر البرلمان الاوروبي ببروكسيل بالتحرك لصالح حرية المعتقلين.

إذا كنا نحن الموقعين أسفله، لم يفاجئنا الرد المألوف للبرلمان المغربي، باعتباره مؤسسة رسمية، على توصيات واقتراحات البرلمان الأوروبي، فإننا نستغرب أشد الاستغراب لما جاء في رد عبد الله بوصوف باسم ” الجالية المغربية بأوروبا والمتجنسين من جنسيات مختلفة ” . انطلاقا من الاعتبارات الموضوعية التالية:

الاعتبار الاول: إن مجلس الجالية المغربية بالخارج كمؤسسة استشارية لا يحق لها، قانونيا وأخلاقيا، إصدار البيانات السياسية. وغير مؤهلة لاستصدار قرار ادانة في حق مؤسسة أوروبية منتخبة ديمقراطيا ، وبالاحرى أن تدينها باسمنا جميعا .

الاعتبار الثاني: المجلس لا يتوفر على أية تمثيلية فعلية وعملية للمهاجرين الأوروبيين، وبالتالي، لا يحق له التحدث باسمهم، علما أن هولاء المهاجرين الذين يتحدث باسمهم عبد الله بوصوف، اختاروا الانتماء إلى البلدان الأوروبية طواعية، كما أنهم لم ينتدبوا هذا المجلس حتى يتحدث باسمهم ولا هم اختاروه يوما أن يمثلهم.

الاعتبار الثالث: أعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا على التقرير السالف ( 356 صوتا) هم ممثلون ديمقراطيون للشعوب الاوروبية ومن ضمنهم مغاربة اوروبا باعتبارهم مواطنون اوربيون ، والذين يحاول عبد الله بوصوف تمثيلهم بشكل متعسف، وبالتالي ، التحدث باسمهم .

الاعتبار الرابع: البيان الذي أصدره المجلس المشار إليه سلفا ينفي عمليا وجود المعتقلين السياسيين، وهذا ما ينفيه الواقع الفعلي والعملي، علما أن المدن والعواصم الأوروبية عرفت خلال السنوات الأخيرة عشرات المسيرات والوقفات التضامنية ( بالآلاف) مع المعتقلين السياسيين بالمغرب، وخاصة معتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين مر على اعتقالهم ست سنوات تقريبا .

بناء على كل ما سلف، نعلن نحن الموقعين أسفله ما يلي:

أولا: نثمن توصيات البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير ووضعية حقوق الانسان بالمغرب.

ثانيا: نشكر جميع الأصوات المساندة للمعتقلين السياسين داخل البرلمان الأوروبي و داخل المغرب. ونؤكد على دعمنا اللامشروط لكل المبادرات الهادفة إلى إطلاق سراح المعتقليين السياسيين بالمغرب.

ثالثا: نطالب السلطات المغربية بالاستجابة لتوصيات البرلمان الأوروبي عبر إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والسياسية بالمغرب، وفي مقدمتهم أمغار ناصر الزفزافي ورفاقه، ووقف المتابعة القضائية في حق المنفيين من أبناء الريف، وتكل أشكال الاستفزاز التي يتعرض لها النشطاء الداعمون للحراك الشعبي بالريف أثناء عودتهم

للمغرب.

الاسما الموقعة، بالاضافة الى الصفة والبلد:

1: البطيوي محمد ، استاذ جامعي – بلجيكا

2: الدهبي سعاد ، استاذة جامعية، فرتسا

3: مصطفى اعراب ، مترجم ، صحفي وكاتب

4: عبدو المنبهي ، سياسي- هولندا

5: عبابو عبد الغني، سياسي ، هولندا

6 : محمود بلحاج ، كاتب رأي وفاعل حقوقي

7: عبد الغفور احلي، فاعل حقوقي وباحث في الفكر الديني

8: مليكة الصغير، مساعدة احتماعية- ايطاليا

9: ميمون اولا محند ، اطار صحي – سويسرا

10: جمال الكتابي ، فاعل حقوقي وباحث في التاريخ والذاكرة

11: فريد بنقدور ، كاتب رأي وباحث في الثقافة

12: شرايبي سعيدة ، طبيبة ، بلجيكا

13: حميد اولا العربي، مقاول – اسبانيا

14: حنيين البركاني، فاعل حقوقي – بلجيكا

15: العياشي بدر ، فاعل حقوقي- بلجيكا

17: نوال الزروالي، مديرة مدرسة، فرنسا

19: نوفل الراجي، سائق الباص، بلجيكا

20: كمال المرابط، فاعل حقوقي – فرنسا

21: عبد الرحيم قجوان، سياسي- هولندا

22: عبد الحميد بسدرة، شاعر وناشط امازيغي

23: سعيد العمراني، فاعل حقوقي واعلامي- بلجيكا

24: عبد الحق الحدوتي، فاعل حقوقي- هولندا

25: بوزية محمد ، اعلامي واستاذ جامعي- هولندا

26: بوبكر سيدي ، شاعر وباحث في الانتربولوجيا- اسبانيا

27: علوش المنصوري، طبيب ، اسباتيا

28: رشيد البوبسي، فاعل حقوقي – هولندا

29: بنعلي امحمد ، مقاول – هولندا

30 : المرابط عائشة ، مديرة مدرسة تعليم السياقة ، ايطاليا

31: احمد بنعلي ، كهربائي، اسبانيا

اولاد العربي سليمان، نادل، بلجيكا

33: مليكة المرنيني، مؤطفة ونقابية، هولندا

34: عبد المجيد الشريبي، طبيب، بلجيكا

35: الحجاجي عبد المنعيم ، مساعد اجتماعي ، النرويج

36: بديعة اولا الحاج، مربية ، النرويج

37: الوسعيدي عبد الحليم ، استاد ، هولندا

38: عبد الخالق بنعلي ، حلاق، هولندا

39: محمد دحمان، مقاول، هولندا

40: عبد العزيز الطويل ، مقاول، هولندا

41:احمد الصادقي ، شاعر وناشط امازيغي

42: مراد اشهبار فاعل جمعوي ومهتم بالهجرة

43: جمال ايت مازكا، عامل

44: محمد الدهري، مؤظف ، هولندا

45: ابوهالي موسى ، ، سائق طاكسي- هولندا

46: عثمان اليوسفي ، مقاول وناشط ريفي- فرنسا

47: سعيد الفاريسي ، إطار تربوي- اسبانيا

48: عبد المجيد الخلفي، مهندس دولة، المانيا

49: منير الخلفي، استاذ جامعي – المانيا

50: عمر اولاد علي ، عامل- اسبانيا

51: حلمية بن شيبون، سيدة بيت، اسبانيا

52: فاطمة بن شيبون، مساعدة اجتماعية- اسبانيا

53: فارس عبد الصمد ، مقاول، – ايطاليا

54: اغدار محمد ، عامل وناشط ريفي – اسبانيا

55: عبد الخالق الغلبوني، ناشط ريفي- هولندا

56:علي لمقدم، عامل نظافة ، اسبانيا

57: حمزة الحجاجي، حلاق، اسبانيا

58: اسماء بنشقرون ، محامية- ايطاليا

59: بقيش نعيمة ، مدرسة- هولندا

60:الطلحوي عبد الرفيع، الامن الخاص- هولندا

بقيش مليكة ، مربية ، هولندا

61: عبد السميع المرابط، ناشط امازيغي- اسباتيا

62: اقعان علي احمد ، باحث في الهجرة – اسبانيا

63: مصطفي بربوش ، مقاول هولندا

حنان لمقدم ، فنانة تشكيلية، اسبانيا

64: العربي عبد المحيد ، صباغ ، بلجيكا

65: العمراني فوزي، الامن الخاص ، هولندا

66: زغلول رضوان، عامل ، البرتغال

زغلول عبد الصمد ، عامل – البرتغال

67: مليكة امقران، محامية – فرنسا

68: عبد النور امقران، استاذ جامعي – فرنسا

69: الحبيب القدوري ، مؤظف – هولندا

70: مجيد الابراهيمي، ناشط يساري ، هولندا

71: مصطفي عيي ، فاعل جمعوي- هولندا

72: فريد عمي ، مقاول – فرنسا

73: عبد المجيد العمراني، مقاول – هولندا

74: سعيد الفر ، فاعل حقوقي – بلجيكا

75: بنشعيب حميدو ، استاذ – هولندا

76:محمد لمريني الوهابي ، استاذ جامعي – اسبانيا

77: سعيد بودوفت، ناشط مدني – هولندا

78: مريم فارس، طبيبة اطفال – ايطاليا

79: خيرالدين دالوح، محامي ، ايطاليا

80: محمد سلامي استاذ هولاندا