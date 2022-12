Vous sentez-vous confus par rapport à la consommation de gras? C’est tout à fait normal. Pendant plusieurs années, nous avons démonisé le gras. Nous nous sommes fait dire de ne pas trop en consommer et que c’était mauvais pour notre santé. Qu’en est-il vraiment? La science de la nutrition est encore jeune et est en continuelle évolution. La science a démontré que les gras sont importants pour nous. Mais pourquoi nous avoir dit de les éviter durant autant d’années? Peut-être parce que tous les gras, bons et mauvais ont été placé dans la même catégorie. Il faut bien évidemment éviter les gras trans et les mauvais gras, mais il est essentiel de consommer des bons gras. Lorsque nous cuisinons, il est important de prioriser la qualité, de préférence biologique et d’où on connait la provenance. S’il s’agit d’huile d’olive, acheter plutôt une huile qui se trouve dans une bouteille de verre foncé, de première pression à froid et extra-vierge. Pour cuire les aliments, veuillez utiliser des huiles qui ont un point de fumée élevé afin que cela ne soit pas toxique. Je parle ici par exemple de l’huile d’avocat, l’huile de coco et le beurre clarifié, mieux connu sous le nom de ghee. Attention, il vaut mieux ne pas utiliser l’huile d’olive pour cuire vos aliments. Donc pour conclure, oui nous avons besoin de bons gras pour notre cerveau. Ce que nous voulons diminuer ce sont les glucides et les sucres. Allez-vous avoir faim si vous réduisez les glucides tel que pain, pâtes, pommes de terre et riz? Pour venir nous soutenir, nous nourrir et avoir une sensation de coupe faim, les gras sont parfaits pour cela. Cliquez ici pour voir la vidéo Vous souhaitez aller plus loin dans vos démarches pour booster votre mémoire? Je viens de créer un membership annuel, incluant une communauté pour se soutenir et de faire une petite action à la fois. Cela permet de préserver les acquis, peu importe le moment de l’année tel que le temps des fêtes. Il y a plusieurs sujets qui seront abordés dès janvier, dont la nutrition. Déjà plusieurs personnes sont membres. Si cela vous parle, voici le lien où vous pouvez vous inscrire: https://www.patriciaspaans.com/programme-memoire-et-joie

Changez vos habitudes pour changer de trajectoire ! Patricia

Patricia Spaans, RHC, N.D. Coach mémoire et neuroplasticité

Première francophone certifiée dans le Protocole Bredesen

Coach santé certifiée et naturopathe

Conseillère en nutrition fonctionnelle (en cours) Téléphone et What’s App: 1-514-224-9404

