Investissement des MRE: Jazouli préside la réunion du comité technique

Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef de gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques, a présidé, aux côtés des représentants de la CGEM et du GPBM, la 1re réunion du Comité thématique de la promotion de l’investissement des Marocains du Monde, tenu mardi à Rabat. Cette rencontre fait suite à l’organisation, le 30 août dernier à Rabat, de la 9e Commission ministérielle chargée des Marocains résidant à l’étranger (MRE) et des Affaires de la migration, présidée par le Chef du gouvernement et celle du comité technique de suivi des décisions issues de cette commission, tenue le 14 novembre. Elle a été l’occasion de rappeler l’importance des MRE dans le développement socio-économique du Maroc et la nécessite de mobiliser les compétences marocaines à l’étranger en vue de renforcer considérablement leur investissement dans le Royaume.

Selon les chiffres officiels, près de 5,8 millions de personnes constituent la diaspora marocaine, dont 80% vit en Europe. Leur nombre a été triplé en 20 ans. Cette communauté contribue fortement au développement du Maroc puisque leurs transferts continuent de croître et devraient dépasser en 2022 les 100 milliards de DH. Toutefois, la part de ces transferts alloués à l’investissement, et notamment productif demeure faible (uniquement 2%).

