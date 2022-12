Abdellatif Ouahbi promet d’agir pour criminaliser le mariage des mineures

© Mounir Mehimdate

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a défendu devant la Chambre des représentants sa position pour la « criminalisation du mariage des mineures », arguant que pour lui, la place des jeunes filles mineures est à l’école. Ouahbi a promis d’agir en conséquence pour interdire les mariages précoces.

Avançant les chiffres des mariages des mineures au Maroc, Abdellatif Ouahbi, a affirmé être « pour la criminalisation du mariage des mineures et pour l’interdiction de la procédure d’octroi des autorisations judiciaires pour le mariage précoce ».

« C’est une conviction personnelle et d’une position que j’ai longtemps défendue » a déclaré le ministre en répondant une parlementaire qui l’a interpellé sur les « 20.000 demandes d’autorisations judiciaires pour le mariage des mineures » déposées chaque année auprès des tribunaux de la famille.

Abdellatif Ouahbi a assuré que selon lui, la criminalisation de ce type de mariages est la seule solution pour endiguer cette tendance qui a la peau dure au Maroc, rappelant que l’âge de mariage est fixé à 18 ans, et que tout le monde est tenu de respecter cette règle. « C’est une règle et il faut la respecter », a-t-il lancé.

Le phénomène du mariage des mineures ne semble pas réduire d’intensité malgré les progrès et le développement du royaume. Selon Abdellatif Ouahbi, le nombre de mariages précoces était de 26.000 cas en 2017, puis a connu une baisse en 2020 pour atteindre 12.000 mariages mais ce chiffre a repris de plus belle en 2021 pour atteindre 19.000 cas soit 7.000 cas en plus en l’espace d’une année

Le ministre a promis d’agir pour interdire le mariage des jeunes filles en révisant les lois et cesser la délivrance des autorisations de mariage précoce. « Nous opterons prochainement pour une révision des lois en vigueur afin de prohiber définitivement le mariage des mineures et interdire l’octroi par les autorités judiciaires des autorisations de mariage précoce », a-t-il affirmé.

