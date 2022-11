Destination Canada forum mobilité au Maroc tient sa première édition à Rabat

Par Ghita Zine Photo d’illustration / DR.Temps de lecture: 1′

La première édition de Destination Canada forum mobilité au Maroc s’est tenue à Rabat, les 22 et 23 novembre, en présence de plus de 2 000 participants. Initié par le bureau d’Immigration, réfugiés, citoyenneté Canada de l’ambassade du pays au Maroc, l’événement a fait connaître les provinces et territoires canadiens, tout en présentant les programmes d’immigration temporaire et permanente.

L’ambassadrice du Canada au Maroc, Nell Stewart, a souligné «la forte présence de personnes de nationalité marocaine aujourd’hui installées au Canada». «Les Marocaines et les Marocains sont de plus en plus nombreux à donner un élan international à leur carrière en faisant le choix de travailler au Canada. Dans un grand nombre de secteurs, les compétences des candidats marocains sont particulièrement recherchées», a-t-elle ajouté.

L’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), partenaire de l’événement, y a participé pour «conseiller les candidats sur la façon d’aborder le marché du travail canadien». «Avec une économie dynamique – taux de chômage de seulement 5,2% au niveau national – le Canada cherche activement à attirer les travailleurs qualifiés à travers le pays», a souligné un communiqué. «De nouveaux objectifs en matière d’immigration ont été fixés début novembre – 465 000 résidents permanents en 2023, 485 000 en 2024 pour atteindre 500 000 en 2025», a ajouté la même source.

Pays bilingue, le Canada accueille les candidats francophones sur tout du territoire. Au Forum, certains d’entre eux se sont entretenus avec les représentants des provinces et territoires du pays, pour trouver un emploi et approfondi leurs connaissances du pays. Destination Canada forum mobilité «se poursuit avec une édition virtuelle en ligne du 28 au 30 novembre avec près de 9 000 candidats invités, dont de nombreux candidats au Maroc», soulignent les organisateurs.

Source : https://www.yabiladi.com/articles/details/134228/destination-canada-forum-mobilite-maroc.html