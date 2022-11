Baromètre arabe : Un Marocain sur trois espère quitter le pays

Un Marocain sur trois espère émigrer vers un autre pays, principalement pour des raisons économiques (66% des sondés). C’est ce qui ressort d’un récent sondage mené par le Baromètre arabe, un réseau de chercheurs indépendants, basé à l’Université de Princeton, aux Etats-Unis, sur la migration, menée en 2021 et 2022.

Menée auprès de plus de 23.000 personnes dans dix pays de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), l’enquête, qui fait partie de la 7ème édition du rapport annuel du Baromètre arabe, révèle que les pourcentages les plus élevés sont enregistrés en Jordanie (48%), au Soudan (46%), en Tunisie (45%) et au Liban (38%). En bas du classement, on retrouve la Palestine (25%), la Libye (20%), la Mauritanie (18%) et en fin l’Egypte (13%).

66% des marocains veulent émigrer pour des raisons économiques

L’enquête révèle également que 34% des Marocains (un Marocain sur trois) souhaitent émigrer. Sur la population marocaine favorable à l’immigration, 66 % disent vouloir le faire pour des raisons liées à leur situation économique précaire

Interrogés sur leur destination préférée, 22% des Marocains ont déclaré vouloir migrer vers la France, 21% souhaitent partir pour le Canada, 19% ont opté pour l’Allemagne et seulement 15% souhaitent quitter le Maroc pour se rendre aux États-Unis.

L’enquête montre également que seuls 28 % des Marocains, qui veulent émigrer, ont plus de 30 ans, tandis que 47 % ont entre 18 et 29 ans.

En ce qui concerne le niveau d’éducation, l’enquête relève que 40% des Marocains désirant émigrer détiennent un diplôme universitaire, alors que 32% possèdent un diplôme d’études secondaires ou moins.

L’enquête révèle également une triste réalité, le désir ardent de migrer pousse plus de 53% des répondants à montrer leur volonté de migrer sans même posséder des papiers légaux.