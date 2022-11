Pour adopter au Maroc, des Belges choisissent des « blonds aux yeux bleus »

Le président du Conseil flamand de la jeunesse, Amir Bachrouri, était en visite de travail à Fès au Maroc pendant les vacances d’automne. À cette occasion, il a fait une étonnante découverte dans un orphelinat.

Lors de sa visite, Bachrouri s’est rendu dans un orphelinat et a découvert qu’une grande partie des enfants placés dans ce centre ne sont pas des orphelins, mais plutôt des enfants en situation d’extrême pauvreté ou conçus hors mariage, écrit-il dans sa chronique bimensuelle dans Knack.

Le directeur de l’orphelinat confie qu’il reçoit régulièrement des couples belges à la recherche d’un enfant à adopter. « Ils arrivent ici, observent les enfants et expriment leurs préférences. Ils choisissent généralement des enfants blonds, de préférence minces avec des cheveux longs, des yeux bleus, des dents droites… Ils préfèrent les filles, car elles peuvent servir de domestique plus tard. Ici, les enfants sont triés sur comme des moutons, comme lors de la fête de l’Aïd. Là aussi, la loi d’airain s’applique : plus le manteau est blanc, plus l’intérêt est grand. », explique-t-il.

Bachrouri a noté que les enfants, comme n’importe quel enfant de leur âge, ont un esprit ouvert et veulent pouvoir rire et jouer, malgré les dures exigences des enseignants ou des parents adoptifs. Pour être adoptés en Europe, ces enfants doivent être parfaits et multilingues. C’est pourquoi ils reçoivent, en plus des cours habituels, des cours de français et de musique en anglais.

