Sondage en ligne destiné aux MRE: Liens pour y accéder

En plusieurs langues : https://ouchariko.ma/consultations/page/renforcement-des-liens-des-marocains-du-monde-avec-le-royaume-du-maroc/46

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) souhaite recueillir les préoccupations majeures des Marocains résidant à l’étranger (MRE). Il a lancé, le 15 octobre 2022, un questionnaire sur sa plateforme digitale ouchariko.ma, qui aborde différents aspects qui les intéressent, à savoir la protection de leurs droits et intérêts au Maroc et à l’étranger, leur implication dans le succès du modèle national de développement, et comment réduire les obstacles et renforcer leur participation et leur représentation actives à la co-construction des politiques publiques qui les concernent. «Les réponses des participants à la consultation contribueront à enrichir et les recommandations du CESE en faveur de l’approfondissement des liens d’appartenance, de l’amélioration de la qualité des services du pays à l’attention de cette catégorie de citoyennes et citoyens, en vue de renforcer leur contribution à la dynamique politique, économique et au développement du Maroc», explique l’institution dans un communiqué.

D’après l’organisme dirigé par Ahmed Reda Chami, le lancement de ce sondage en ligne entre dans le cadre de l’élaboration de son étude sur les questions relatives aux Marocains du monde (MDM), particulièrement la formulation des voies et moyens de préservation et d’enrichissement des liens les unissant avec le Maroc, et le renforcement de leur contribution au processus du Royaume.

Source : Maroc Hebdo