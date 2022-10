TotalEnergies acheminerait en France le stock de carburant destiné au Maroc

Une station-service sur trois en France connaît des pénuries de carburant en raison d’une grève de plusieurs jours dans les raffineries de pétrole appartenant à TotalEnergies et Esso-ExxonMobil. Cette situation a conduit Total à « réquisitionner le stock de carburant destiné au Maroc pour l’acheminer en France », ce qui commence à poser des problèmes au niveau des stations de Total au Maroc surtout à Casablanca.

Des files d’attente particulièrement longues devant les stations-service ont été observées dans plusieurs villes françaises, notamment en région parisienne et plus tard dans l’ouest du pays. Le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, a appelé à la fin de la grève et menacé de forcer le personnel à travailler si nécessaire.

La grève du personnel de TotalEnergies, qui a réalisé un bénéfice de 10,6 milliards de dollars au premier semestre 2022, a débuté le 27 septembre. Le syndicat CGT réclamait une augmentation de 10 % des salaires. Actuellement, TotalEnergies propose de reporter les négociations de novembre à octobre, sous réserve de la fin de la grève. Le syndicat l’a qualifié de « chantage ».

« En moyenne, sur l’ensemble du territoire français, 30 % des stations-service connaissent des difficultés d’approvisionnement en carburant », a déclaré la Première ministre française Elisabeth Born lors d’un discours à l’Assemblée nationale.

Le gouvernement français, a exhorté les automobilistes à ne pas remplir les jerricans pour ne pas creuser davantage le déficit. Plusieurs départements ont une limite maximale de 30 litres de carburant. Le président français Emanuel Macron craint que les pénuries de carburant ne déclenchent de nouvelles manifestations de « gilets jaunes ».

Selon l’enquête, environ 45 % des Français n’ont pas un accès suffisant aux transports en commun. En milieu rural, leur part atteint 70 %. En septembre, une hausse significative des prix alimentaires s’est poursuivie en France (de 9,9 %), et l’approvisionnement en énergie est également devenu sensiblement plus cher (de 17,8 %).

Réquisition à tout-va

La crise du carburant en France a traversé les frontières de l’Hexagone. Au Maroc où l’entreprise française TotalEnergies est l’une des majors du secteur des hydrocarbures, commence à sentir les effets de la crise dans le royaume. Plusieurs automobilistes, ont rapporté avoir dû faire la queue au niveau des stations de TotalEnergies à Casablanca, ce à cause d’une pénurie de carburant qui commence à se faire sentir au niveau des stations d’essence.

Selon des pompistes de TotalEnergies à Casablanca, le stock de carburant destiné au Maroc serait acheminé en France, ce pour faire face aux pénuries. Cette information fournie par ces pompistes de TotalEnergies vient accentuer les problèmes que connaît l’entreprise française, dont d’autres accusations sont portée à son encontre, mettant en cause le personnel se trouvant au niveau des stations où il est fait état de mélange de carburant et d’eau, qui serait vendu aux automobilistes.

La question c’est, est-ce que les mesures concernent uniquement le Maroc ou d’autres pays ? Qu’en est-il de la quantité de carburants acheminée en France

Pour l’heure, l’entreprise n’a pas daigné répondre à nos appels suite à plusieurs relances.

Source : Maroc Hebdo