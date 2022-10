Nouveau service de transport maritime commercial entre la France, l’Espagne et le Maroc

La compagnie française CMA-CGM mettra en service le transport de conteneurs entre la France, l’Espagne et le Maroc avec une escale à Algeciras et Barcelone

Enrique Fernández

REUTERS/NACHO DOCE – Conteneurs de transport dans le port de Barcelone

La compagnie maritime française CMA CGM a fait ses débuts au Maroc en 1983. Aujourd’hui, l’entreprise emploie plus de 1 000 personnes dans le pays. Avec un chiffre d’affaires de 56 milliards de dollars, le groupe CMA CGM joue un rôle central dans l’animation du commerce mondial. Elle est actuellement présente dans 160 pays, dont le Maroc avec un siège social situé à Casablanca. Elle possède une flotte de 566 navires et dessert 420 des 521 ports commerciaux actifs dans le monde. Au total, elle dispose de 31 services maritimes desservant les ports marocains d’Agadir, de Casablanca et de Tanger Med.

Cette semaine, elle a annoncé la création d’un nouveau projet reliant le Maroc, l’Espagne et la France, faisant escale dans les ports espagnols d’Algésiras et de Barcelone. Le service, qui entrera en service le 10 novembre prochain, constituera un réseau de transport maritime durable entre les ports d’Agadir (Maroc) et de Port Vendres (France) pour la prochaine saison des fruits et légumes.

PHOTO/ARCHIVO – Vue de la ville d’Agadir

L’un des objectifs promus par ce projet est la réduction des émissions de CO2, qui devrait diminuer d’environ 75 % par rapport à l’itinéraire traditionnel par camion depuis le Maroc.Ver más

L’itinéraire que suivra la navette marocaine durera entre 12 et 14 jours. Le voyage, qui commence à Agadir et se termine à Port Vendres, durera environ 4 jours. Au retour, le navire accostera dans les ports de Casablanca, Algeciras, Tanger, Barcelone et Port Vendres, avant de revenir à Agadir. Le Maroc Shuttle sera composé de deux navires d’une capacité de 1100 tonnes battant pavillon marocain et sera équipé de 220 réfrigérateurs.

AFP/FADEL SENNA – Une vue générale prise le 5 juin 2015 montre le port à conteneurs Tanger-Med à Ksar Sghir, près de la ville côtière de Tanger, dans le nord-est du Maroc

La brochure publiée avec le communiqué de presse précise que ce service offrira un « service direct depuis Gibraltar et Barcelone pour desservir Casablanca et Agadir » et représente « des connexions mondiales à travers les hubs de Tanger Med et Algeciras ». Le port d’Agadir est situé à 35 km au sud du Cap Ghir, et est relié par route aux villes d’Essaouira et de Marrakech. Si l’activité du port était autrefois centrée sur la pêche, le complexe portuaire commercial est devenu très important ces dernières années.

Situé à seulement 14 kilomètres de l’Europe, le Maroc sert de passerelle entre les pays européens et l’Afrique, et l’UE compte certains de ses plus importants partenaires commerciaux. La compagnie a souligné que ce service permettra également des solutions flexibles et complètes « au départ de Perpignan et de Saint Charles pour desservir les principaux marchés européens » et un « service direct au départ de Gibraltar et de Barcelone pour desservir Casablanca et Agadir ». CMA CGM a rappelé que les escales sur les hubs de Tanger Med et d’Algeciras » permettent une connexion avec n’importe quelle destination dans le monde « .

AFP/ CLEMENT MAHOUDEAU – Quais du terminal EuroFos au port de Fos-Sur-Mer, à Marseille, dans le sud de la France

En plus du statut avancé avec l’Union européenne, le Maroc a conclu des ALE (accords de libre-échange) avec les États-Unis, la Turquie, le Canada et les pays de la GAFTA (Grain and Feed Trade Association).

Ces facteurs, ainsi que la maîtrise du déficit public et de l’inflation, font du transport maritime vers le Maroc une option très pertinente pour ceux qui veulent profiter d’un pays qui importe pour plus de 45 milliards de dollars de marchandises par an.

Source : Atalayer