Des centaines de migrants se rassemblent près de Nador pour traverser vers Melilla

La dernière tentative de ce type remonte à juin et a entraîné la mort de 23 migrants

REUTERS/JON NAZCA – Des migrants courent vers la barrière séparant le Maroc de l’Espagne.

Des centaines de migrants, pour la plupart soudanais, se déplacent depuis plusieurs jours vers les villes proches de Nador pour tenter de repasser à Melilla et des dizaines d’entre eux se rassemblent depuis hier sur le mont Gurugú, près de la ville espagnole, où les forces marocaines sont intervenues samedi.

Deux sources de sécurité ont expliqué à Efe que ces personnes se déplacent vers des villes comme Berkan et Uxda (80 et 130 kilomètres à l’est de Nador) depuis d’autres villes du Maroc et se préparent à faire une nouvelle tentative de passage vers Melilla, après la dernière du 24 juin, au cours de laquelle 23 migrants sont morts.

Un migrant soudanais qui a participé à la traversée massive du 24 juin, à laquelle ont pris part entre 1 700 et 2 000 personnes, a confirmé à Efe que la communauté des migrants prépare une nouvelle incursion, à laquelle il a choisi de Ver más

Les sources de sécurité ont ajouté que ces personnes, qui se déplacent en groupes de moins de 30 individus, quittaient pour la plupart Casablanca et se rendaient par les transports publics à Uxda ou Berkan.

REUTERS/JESÚS BLASCO DE AVELLANEDA – Des migrants africains sont assis sur le haut d’une barrière frontalière lors d’une tentative de passage en territoire espagnol, entre le Maroc et l’enclave de Melilla.

Selon les sources, les migrants évitent de se rendre directement à Nador, une ville marocaine à la frontière de Melilla, afin de détourner l’attention des autorités, et poursuivent ensuite leur voyage à pied ou en transport privé jusqu’aux abords de la ville espagnole avec l’aide de « guides » soudanais qui connaissent la région.

Les sources craignent que quelque 5 000 personnes ne participent à cette mobilisation, que les autorités marocaines tentent de stopper en arrêtant les migrants et en les renvoyant dans les villes du centre et de l’ouest du pays d’où ils sont partis.

En outre, des dizaines de migrants soudanais sont revenus au cours des dernières 24 heures pour se rassembler sur le Mont Gurugú, près de Melilla, où aujourd’hui il y a eu des affrontements avec les autorités marocaines dans lesquels quatre agents ont été blessés, selon des sources locales et sécuritaires, qui n’ont pas précisé s’il y a des blessés parmi les migrants.

Selon des sources locales, les migrants ont jeté des pierres sur les agents qui ont tenté de disperser leur campement sur la colline, où la police anti-émeute marocaine est allée disperser une centaine de personnes rassemblées à cet endroit.