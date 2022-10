Guide Embaucher une personne immigrante au Québec – Un support pour outiller les professionnels concernés par l’immigration au Québec

© Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55. Tous droits réservés.

L’équipe d’Immigrant Québec Pro, plateforme d’information pour les professionnel.les concerné.es par l’immigration au Québec, annonce aujourd’hui le lancement de la 3e édition du guide Embaucher une personne immigrante au Québec, réalisée avec la collaboration de l’Ordre des CRHA.

Premier recueil du genre, le guide a pour mission de vulgariser les mécanismes d’embauche de personnes immigrantes, en amenant les employeurs à se poser les bonnes questions, à prendre connaissance des programmes d’aide et d’accompagnement qui leur sont offerts, mais aussi d’identifier les différents cheminements qui s’offrent à eux pour que leur recrutement soit un succès durable.

Au-delà de la présentation du cadre réglementaire, ce guide adopte une approche à 360º des questions d’identification, d’attraction, d’intégration et de maintien en emploi des personnes immigrantes, à l’appui de nombreux témoignages et expériences menées partout au Québec.

Une mobilisation de l’ensemble de nos partenaires

En collaboration avec l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), Immigrant Québec Pro peut compter sur l’implication et la participation de l’ensemble de ses grands partenaires pour l’élaboration de cette nouvelle édition du guide Embaucher une personne immigrante au Québec.

Un guide dévoilé lors du 3e Sommet de l’immigration au Québec

Organisé par Immigrant Québec Pro avec le soutien du gouvernement du Québec, le 3ème Sommet de l’immigration au Québec, le rendez-vous des professionnels concernés par l’immigration et ses enjeux, aura lieu le 16 novembre 2022, au Centrexpo Cogeco de Drummondville. Cet événement majeur sera une belle occasion de présenter la nouvelle édition imprimée du guide, avant d’être largement diffusée auprès de l’écosystème.

AIDE-MÉMOIRE

Site internet : immigrantquebecpro.com

Guide gratuit : Embaucher une personne immigrante au Québec 2021-22

(https://immigrantquebecpro.com/embaucher-une-personne-immigrante-au-quebec/)

Édition 2022-23 disponible le 16 novembre 2022

Sommet de l’immigration 2022 : sommet-immigration.com

Immigrant Québec Pro est une plateforme créée par l’équipe d’Immigrant Québec, premier média d’information spécialisé sur l’immigration au Québec.

Immigrant Québec Pro se donne pour objectif d’informer les professionnels concernés par l’immigration au Québec :

Décideurs des organisations des secteurs public

Avocats et consultants en immigration

Professionnels des ressources humaines

Responsables d’organismes en immigration

Dirigeants d’entreprises

Recruteurs d’universités, de collèges, d’instituts d’éducation et de formation

etc…

Pour faire de cet événement une réussite, de nombreux partenaires sont d’ores et déjà associés à cette troisième édition du Sommet dont la Société de développement économique de Drummondville (SDED), grand partenaire hôte, et le gouvernement du Québec, partenaire présentateur exclusif, afin d’offrir un contenu et des échanges de grande qualité.

Immigrant Québec Pro tient également à souligner le fort engagement de ses grands partenaires : Québec International, Desjardins, la Banque Nationale, et Qualifications Québec, de ses partenaires collaborateurs, dont l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), et VIA Rail Canada, et du ministère du Tourisme pour sa contribution financière.

