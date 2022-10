Ma boisson réconfortante préférée

Savais-tu que le thé est une des plus anciennes formes de médecine et de plus, c’est économique?



C’est ce que j’ai découvert lors de mes recherches, mais attention, ceci ne remplace pas la médecine et les traitements traditionnels.

Lorsqu’un changement de saison arrive, pourquoi ne pas adapter nos boissons en conséquence. L’automne est maintenant bien en place et quoi de mieux qu’une boisson chaude réconfortante comme le thé vert et le thé matcha.



Au-delà du bien-être et des endorphines sécrétées lors de la dégustation d’une bonne tasse de thé vert, d’autres bénéfices s’ajoutent à la liste. Nous pouvons penser entre autres à des bienfaits au niveau du cerveau, pour les maladies cardiovasculaires, pour conserver un poids santé et augmenter sa consommation quotidienne d’eau.



Après l’eau, le thé est la boisson la plus consommée au monde. Le thé vert contient des polyphénols, flavonoïdes et catéchines et de puissants antioxydants. Veuillez porter une attention particulière à la température de l’eau pour l’infusion afin de ne pas détruire les molécules et perdre les bienfaits de votre thé.



Je vous recommande de choisir votre thé judicieusement. Allez-y avec des feuilles de thé bio de qualité, de provenance connue, sans pesticides.



Comme mentionné dans ma vidéo, j’aime bien me créer une routine avec mon thé pour tous les bénéfices et le réconfort que cela m’apporte. J’aime le sentir, écrire une note positive, choisir de le boire en compagnie de quelqu’un à un moment spécifique de la journée. Si vous faites les choses dans la joie, la douceur et la détente, votre corps sera plus réceptif à recevoir tous les bénéfices de tout ce que vous faites pour votre santé. C’est certain que si vous voyez ce moment de pause pour vous comme une tâche supplémentaire sur votre liste, vous n’en éprouverez pas de plaisir, d’où l’importance de se créer un rituel.



Est-ce que ça te parle de créer un rituel? Je t’invite à partager la vidéo avec ton entourage, on ne sait jamais qui pourrait en avoir de besoin en ce moment.



