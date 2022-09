Le Maroc fait une excellente affaire sur le marché mondial

Entre le Maroc et l’Espagne il n’y a pas que le partenariat sur le pétrole il y a aussi le phosphate. En ces temps de pénurie sur le marché mondial, vu que les armes parlent chez les principaux producteurs – la Russie et l’Ukraine -, Rabat vient de frapper un grand coup en se positionnant très stratégiquement en Espagne…

Le groupe OCP SA (Office chérifien des phosphates) a paraphé un accord définitif pour prendre le contrôle de 50% de GlobalFeed S.L., une entreprise appartenant à Fertinagro Biotech S.L., un gros producteur espagnol d’engrais. Dans un communiqué émis hier lundi 26 septembre, le groupe indique que ce rachat renforcera les positions d’OCP sur le marché mondial des phosphates pour aliments de bétail, avec une palette plus large de produits diversifiés et innovants, rapporte Aujourd’hui Le Maroc.

«Cette acquisition confirme l’objectif d’OCP de se diversifier dans les phosphates et de devenir un acteur leader dans le secteur de l’alimentation animale, en répondant à la demande croissante et en élargissant ses offres avec des produits durables de spécialité et customisés», a fait savoir Marouane Ameziane, Managing Director Specialty Products and Solutions du Groupe OCP. Javier Martin, PDG de GlobalFeed, a réagi en ces termes : «Cette alliance encore plus étroite avec OCP permettra d’accélérer nos capacités industrielles et la croissance de notre marché en offrant aux éleveurs un meilleur accès à nos technologies de pointe et aux alternatives de nutrition à base de phosphate les plus fiables du marché»…

A noter que GlobalFeed s’active dans la nutrition animale ; la société élabore et distribue une pléthore de produits dont certains à haute valeur ajoutée. L’entreprise a des centres de production à Huelva, en Espagne, d’une capacité de 200 000 tonnes pour les produits à base de phosphate et 30 000 tonnes pour les produits à base de sulfate de fer. Par ailleurs l’entreprise a un réseau de distribution très dense à l’international

Source : TN