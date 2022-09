Message d’espoir en cette journée mondiale de l’Alzheimer

Chaque année, il y a une journée consacrée à sensibiliser les gens à la maladie d’Alzheimer et à d’autres formes de démence et ce, partout dans le monde, le savais-tu? En cette journée spécialement dédiée à la maladie qui a affecté mes deux parents, je vous partage quelques statistiques, qui à première vue, semblent alarmantes, mais sachez qu’il y a de l’espoir à la suite des avancées de recherches scientifiques. Vous êtes plusieurs à m’avoir demandé des témoignages, alors je me suis dit que c’est la journée parfaite pour le faire. Je profite donc de l’occasion pour vous partager le parcours de ma cliente Diane (nom fictif). Diane, comme plusieurs autres personnes, est venue à moi puisqu’elle vivait un déclin et avait des symptômes. Elle cherchait ses mots, des objets, les noms de personnes connues, le titre d’un film ou d’un livre. Elle a également noté une augmentation de son stress d’être en groupe, elle s’isolait davantage, avait peur de ce qui s’en venait. Diane est venue vers moi en coaching dans le but d’obtenir un changement durable, de la motivation et socialiser une étape à la fois dans le plaisir et la simplicité. Cela lui a apporté une baisse de stress, elle invite désormais des gens chez elle, a de l’espoir qu’elle peut réussir et a retrouvé une joie de vivre. Si vous vous reconnaissez dans l’histoire de Diane, soyez sans crainte. Lorsque l’on travaille ensemble, nous travaillons sur les bonnes actions à mettre en place et dans le bon ordre, ce qui vous apportera de bons résultats. Ce sont les petits changements durables et constants qui vous mèneront vers les résultats escomptés. Vous pouvez y arriver vous aussi. Partagez cette vidéo autour de vous, on ne sait jamais qui elle pourrait aider.