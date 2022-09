Salon de l’emploi et de la formation continue

– Mercredi 5 octobre (12 h – 19 h)

– Jeudi 6 octobre (10 h – 18 h)

Palais des congrès de Montréal



En savoir plus et s’inscrire

Courrez la chance de remporter 2 paires de billets pour assister au match des Canadiens de Montréal contre le Wild du Minnesota, le 25 octobre 2022 au Centre Bell, en vous inscrivant au salon !

Rencontre ta future équipe au Salon de l’emploi et de la formation continue à Montréal! Pour un recrutement plus spontané, pour changer des candidatures par courriel et des recherches en ligne sans fin, mise sur une rencontre avec les employeurs au Salon de l’emploi et de la formation continue.



Quel que soit ton profil, tu peux rencontrer les personnes qui feront avancer ta carrière, avec 250 exposants, va directement parler de ton profil, de tes attentes et découvre de nouvelles opportunités. Des organismes d’aide à l’emploi et à l’immigration seront aussi présents pour t’aider dans ta recherche d’emploi, ou de formation continue, et te guider vers les services gratuits! Si tu veux découvrir de nouvelles thématiques autour de l’emploi, des conférences gratuites sont proposées pendant toute la durée du salon.



10 000 emplois – 250 exposants 6 espaces dédiés

Espace Emploi :

À la recherche d’un emploi? Retrouve dans cet espace les employeurs qui recrutent dans divers domaines.



Espace TI & GÉNIE :

Comme aux précédentes éditions, l’espace TI & Génie est sélectif afin de répondre aux besoins spécifiques des recruteurs.

Pour pouvoir y accéder, les candidats devront remplir certaines conditions : clique-ici pour en savoir plus



Espace Régions :

Retrouve dans cet espace des exposants qui te proposent de multiples postes et t’aideront dans tes démarches (accueil, aide à l’intégration, déménagement, etc).



Espace Immigration et Aide à l’emploi :

Besoin de conseils pour ton projet d’immigration ou dans ta recherche d’emploi? Cet espace regroupe les organismes offrant des services d’aide en immigration et en emploi.



Espace Aérospatial :

Cet espace spécialisé en aérospatiale est le rendez-vous parfait pour rencontrer les compagnies de toutes tailles qui font la force de ce secteur d’activité.

Clique-ici pour en savoir plus



Espace Formation aux adultes : Tu souhaites te réorienter et découvrir un nouveau métier par le biais d’une formation? Cet espace est fait pour toi. Plus d’une centaine de formations pour adultes sont proposées par nos exposants.