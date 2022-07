A la découverte de notre intestin, notre 2e cerveau

Mes deux mentors préférés me disent régulièrement « Dans le doute, commencez par les intestins ». On compare souvent notre intestin à notre deuxième cerveau. Mais pourquoi? Bien tout simplement parce qu’il y a des millions de neurones dans notre intestin. En fait, notre intestin est l’endroit où il y le plus de neurones après notre cerveau, d’où l’expression « 2e cerveau ».

Il peut y avoir plusieurs effets négatifs d’un intestin qui ne fonctionne pas de manière optimale. Entre autres, il est plus difficile d’éliminer les toxines. Par ailleurs, la plus grande partie de l’absorption des nutriments se fait notre l’intestin, donc même si nous mangeons à la perfection, lorsque notre intestin ne fonctionne pas parfaitement, ces nutriments ne se rendent pas facilement jusqu’à nos cellules. Autre fait intéressant: 80 à 95% de notre sérotonine est produite dans l’intestin.

Si nous mangeons une alimentation trop sucré ou industrielle par exemple, ou si nous sommes régulièrement stressé, notre intestin peut devenir inflammé ou irrité avec le temps. Dans ce cas, il lui devient difficile de filtrer le bon qui doit se rendre dans nos cellules du moins bon qui devrait se rendre dans la toilette.

Mais comment savoir si notre intestin fonctionne bien? La meilleure façon selon moi, c’est de regarder dans les toilettes! Et oui… Est-ce que les selles sont trop molles ou trop dures? Si oui, c’est un signe que la situation n’est pas idéale. On peut également observer la couleur, l’odeur, la fréquence et bien plus. Ce qui se passe dans la toilette est une mine d’information si on sait la regarder!

Alors prochaine fois que vous allez aux toilettes, pensez à y regarder ce qui se passe.

Bon weekend,

Patricia

