Une semaine après leur retour du Maroc, les Lionnes indomptables toujours pas en possession de leurs bagages

Les encadreurs et les officiels qui étaient au Maroc pour la CAN féminine se trouvent dans la même situation.

Selon notre source, la compagnie marocaine Royal Air Maroc n’a pas toujours résolu le problème des Lionnes indomptables et du staff technique qui les a accompagnées au Maroc où elles ont pris part à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine. Ils se trouvent qu’elles sont arrivées au Cameroun sans leurs bagages. Et depuis une semaine déjà, le problème n’a été résolu. Le mardi 26 juillet 2022, la team manager de l’équipe Yoanne Elong, dans un message publié sur son compte Facebook le mardi 26 juillet 2022, a parlé de l’irresponsabilité et le manque de professionnalisme de la compagnie marocaine.

« Ça fait plus de 5 ans qu’on se plaint du fait que : « Vous payez votre billet, embarquez (en perso ou en délégation) dans leur vol (direct), à votre arrivée au Cameroun, vous constatez juste que vos bagages n’ont pas été embarqués !!! Personne, même pas un responsable de cette compagnie sur place pour vous expliquer le pourquoi du comment !! ? », a-t-elle écrit.

« J’attends mes valises de cette compagnie depuis bientôt un mois… Et le plus difficile c’est que personne ne te dit rien… Tu appelles même le numéro de la compagnie ça ne passe jamais… Je suis même allée à leur agence en ville j’avais l’impression de n’avoir pas le droit de faire la réclamation… *Nous sommes débordés soyez Patiente madame*, c’est ce que l’un de leur employé m’a dit… un mois est déjà passé », écrit un internaute répondant au nom de Viviane Mefire Peka.

Source : Actu Cameroun