Protection sociale: Aziz Akhannouch appelle à la mobilisation générale

Aziz Akhannouch lors du colloque international placé sous le thème « Protection sociale: un chantier de règne », organisé mardi 26 juillet 2022.

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné, mardi à Skhirat, que le chantier royal de généralisation de la protection sociale constitue un projet d’État qui nécessite une mobilisation globale.

Intervenant à l’ouverture d’un colloque international placé sous le thème « Protection sociale: un chantier de règne », le Chef du gouvernement a affirmé que la réussite de ce projet important dépend de l’adhésion et la contribution de toutes les parties prenantes et nécessite ainsi une mobilisation globale.

Dans ce sens, Akhannouch a fait savoir que ce projet requiert l’adhésion des partenaires sociaux, du patronat, des chambres professionnelles ainsi que des collectivités territoriales afin de garantir la mise en place de ce chantier Royal, et donner une impulsion à l’enregistrement des catégories concernées et élargir la base des adhérents aux travailleurs non salariés.

Il a également rappelé que l’assurance maladie obligatoire (AMO) est un système d’assurance basé sur la solidarité, notant à cet égard que l’entraide et la solidarité sont des éléments nécessaires pour bâtir une protection sociale.

Le Chef du gouvernement, qui a souligné l’engagement du gouvernement dans la mise en place de ce projet Royal, a précisé que 22 décrets ont été adoptés donnant accès à l’enregistrement de près de 11 millions de Marocains et Marocaines, travailleurs non salariés.

Ainsi, il a fait savoir que la première étape a consisté à avoir des registres des catégories concernées, saluant dans ce sens le travail accompli par la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) qui a joué un rôle important de communication à travers 8.000 points contacts.