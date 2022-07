Le chef US du commandement d’Africom souligne qu’en dehors du Maroc, aucun autre pays africain ne peut abriter African Lion

par Maroc Hebdo

Lors d’une séance d’information spéciale à distance entre des sénateurs américains et le général Stephen J. Townsend, chef du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (Africom), ce dernier a reconnu, en réponse aux critiques du sénateur américain pro-Polisario James Inhofe, qu’il est difficile de trouver un hôte pour les prochaines éditions de l’exercice militaire conjoint African Lion pour «remplacer le Maroc». «Le Maroc a été notre hôte pour les 18 éditions d’African Lion. Il a une énorme capacité à le faire. Sa capacité militaire est très élevée. Il a aussi l’infrastructure, les aires de répartition. C’est un hôte fantastique. Donc, ce que nous avons fait cette année, c’est que nous avons utilisé ce que nous avons appelé une approche en étoile. Donc le noyau, la partie centrale de la roue, c’était le Maroc, mais nous avions un rayon qui s’étend en Tunisie qui comptait plus de 500 employés. Nous avons eu une conférence au Sénégal et nous avons eu une conférence au Ghana», a déclaré le général Townsend. «Nous allons donc –parce qu’on nous a demandé de le faire- poursuivre cette exploration de la façon dont nous pourrions diversifier davantage African Lion, je suis intéressé à ce que d’autres pays africains se portent volontaires pour accueillir – co-héberger une partie ou la totalité d’African Lion. Nous enverrons des équipes pour faire ces évaluations et enquêtes, et nous serons heureux de diversifier l’exercice. Mais il sera difficile de trouver un pays en Afrique. Je ne pense pas qu’il existe un autre pays africain qui puisse se rapprocher de ce que le Maroc a été capable de faire en 18 ans et qui puisse le faire la première année. Le Maroc a été un hôte fantastique et j’ai hâte de travailler avec eux –nous, AFRICOM- sur les futurs Lions d’Afrique, j’en suis sûr», a -t-il martelé mettant fin aux ambitions douteuses du sénateur américain pro-Polisario.

M.K.