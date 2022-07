Cheb Khaled, Gérard Darmon : Mohammed VI et son amour pour les… Algériens Vidéo

Cheb Khaled brandit fièrement le drapeau du Maroc

Le roi du Maroc a visiblement beaucoup d’égards pour les Algériens. Nombre d’entre ses voisins en Afrique du Nord ont en effet bénéficié des largesses du roi qui n’a pas hésité à les naturaliser marocains. Parmi eux, le chanteur Cheb Khaled, mais aussi l’acteur Gérard Darmon, qui vient d’en faire la révélation. Les détails.

Alors invité à l’émission «La Face Katché», l’acteur Gérard Darmon est revenu sur son amour pour le Maroc. L’acteur du film « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre », âgé de 74 ans a révélé comment il a obtenu le passeport marocain. «Je discutais avec une des personnalités marocaines de mon attachement pour le Maroc que je visite depuis plus de 40 ans. Je lui ai dit que c’était la terre de mes ancêtres, mes aïeux». Un jour, cette personnalité que Bladi révèle comme étant le Prince Moulay Rachid, «est revenue me voir pour me dire qu’il a raconté mon histoire à son frère», le roi Mohammed VI.

Le souverain «en était très ému et il a décidé de t’accorder la nationalité marocaine», lui avait alors confié le frère du roi. «Ce qui est un fait absolument exceptionnel», reconnait l’acteur. Le Prince Moulay Rachid lui aurait alors demandé de rédiger une lettre de motivation dans ce sens. «Donc j’ai déroulé une lettre de motivation avec le cœur. C’est la raison pour laquelle il l’a lue et accepté ma demande. Donc je suis allée à Rabat pour faire en 2 heures ce que certains prennent 15 ans, 20 ans ou jamais à faire», poursuit le GFranco-Marocain.

Cheb Khaled, Marocain et fier de l’être !

«Donc, j’ai mon passeport, mes papiers marocains. Et c’est pour l’honneur. Pas pour tout ce qui est fiscal. Je n’ai rien là-bas. C’est juste pour l’amour du Maroc que j’aime tant», a confié Gérard Darmon, né à Paris en 1948 et descendant de berbères algériens. Un Algérien naturalisé marocain. Et il n’est le seul. En effet, le chanteur de raï algérien, Cheb Khaled, a aussi bénéficié de cette même largesse du roi Mohammed VI qui l’a aussi naturalisé citoyen de droit marocain. Et le chanteur en est tout aussi tout fier.

Une marocanité du chanteur de «Aïcha» qui n’est pas du goût de nombre de ses compatriotes algériens qui ne ratent jamais une seule occasion pour lui demander de choisir son camp. Son pays. Certains ont été jusqu’à lui renier sa nationalité algérienne. Sauf que, autant il se sent Algérien, Cheb Khaled dit se sentir aussi Marocain. Et sur ce point, pas question pour le chanteur de faire un choix. Surtout qu’il se présente comme étant l’ami du roi Mohammed VI et brandit, quand l’occasion se présente, le drapeau marocain.

Source : Afrik.com