الفنانة التشكيلية فاطمة الزهراء زرياب …. مهووسة بالطابع التجريدي في التشكيل

تعليم الرسم للنساء والأطفال ذوي الاحتياجات كاداة نفسية للعلاج أدت مهمتها بجودة عالية!

لقاء: زهرة منون ناصر

مديرة جريدة (ألوان)

مراسلة: جريدتي بريس

أثناء زيارتي للمغرب، تعرفت على فنانة من نوع خاص، امرأة جد متواضعة ، تتكلم بهدوء، وفي عينيها بريق يشع منه عشق الألوان ووله عميق بالفن التشكيلي في أبعاد فنية وحياتية بلورتها بالبحث والتجربة مع الألوان ، جلسة مع الفنانة فاطمة الزهراء زرياب خلصت بالمقال التالي: قراءة ممتعة لعشاق الفن والجودة في قمتها.

فاطمة الزهراء زرياب من الفنانات التشكيليات الرائدات في مجال الفن التشكيلي بالمغرب، ترعرعت ونشأت في مدينة الجديدة، طبعت المشهد الفني بأعمالها المتميزة في عالم الفن التجريدي والفن السريالي، تحضر حاليا لتنظيم معرض فني تحت عنوان: “حوار مع الذات”، سنتحدث عنه في حينه و أثناء العرض مستقبلا.

البدايات:

كانت البدايات الأولى للفنانة التشكيلية فاطمة الزهراء مع الريشة والفن منذ الطفولة لكنها صقلت بالثانوية التقنية الخنساء ، حيث تلقت مبادئ و أصول الفن التشكيلي الشيء الذي جعلها تنتج أعمالا فنية مميزة بطابعها التجريدي والسريالي، شوهدت في معارض داخل المغرب وخارجه من الدول الأوروبية والعربية .

فاطمة الزهراء فنانة تشكيلية تعد أول سيدة عربية في مجال فن الغرافيتي (le graffitti) في سنة 1988 بمدينة الدار البيضاء بشهادة خبراء وإعلاميين دوليين، تعمل أستاذة للتربية التشكيلية، تلقن الصغار والكبار تقنيات الفن التشكيلي وتدربهم على أصول فن الرسم وفق منطق علمي وتعليمي واضح ودقيق ، كما تشغل منصب رئيسة جمعية دار Z أرت للثقافة والفنون بمدينة الجديدة ، و نائبة لرئيسة جمعية رواق الفن للتعبير الذاتي والحفاظ على التراث.

تجربتها مع الفن ابتدأت منذ سن الثالثة من عمرها من خلال حكاية تركت بصمة مميزة في حياتها.

روت الفنانة أنها يوما سقطت في (المطفية ) التي هي عبارة عن خزان للمياه في فصل الشتاء، يصل عمقه إلى خمسة أمتار، غير أن هذا الخزان كان جافا لحسن الحظ ، عاشت الفنانة يومها و من خلال هذه التجربة تمازج مشاعر وأحاسيس غريبة وطريفة في الآن نفسه، إذ بقيت قابعة في فضاء مظلم بعيد، معزولة عن العالم الخارجي، يطوقها صمت عميق ومطبق، لا تسمع صوتا و لا تشعر بحركة، أفق عمودي عال مضيء يعكس ضوء ربانيا مشرقا ، تحكي الفنانة أنها شعرت حينذاك بنسمة هواء بارد يتسلل إلى الخزان، وينعش جسدها الصغير، كانت رائحة التراب الطرية تفوح حولها وتصل إلى أنفها الدقيق، وفي لحظات من الخوف و انتظار الفرج وسط البئر العميق، شعرت وكأنها طائر يحلق عاليا، يتحكم في الكون الفسيح ويمتلك ما فيه.

تقول فاطمة الزهراء أنها خاضت من خلال هذه الحادثة تجربة رحلة عميقة من الخبرات الروحية طبعها الهدوء وسط عالم من السكون الممتد وقتها. مع مرور الزمن، بدأت تجربة الفنانة تتبلور مع الواقع وتتفاعل مع عالم الخيال، إذ شرعت في بناء تصورات مجردة وسريالية كان لها أثر لعوامل حاسمة نقشت وتركت دورا فاعلًا في حياتها الفنية ، إضافة لذلك، كان لورشة والدها المخصصة لصباغة السيارات والشاحنات دور و بصمة في تاريخها الفني، اذ كانت تقوم بجمع ما تبقى من أوعية الصباغة وما بقي بداخلها لاستعماله في الرسم على الجدران والخشب والقماش، وحتى فوق الأرض.

كل هذه التجارب كانت خطوات إيجابية و ركائز أسست التوجه الفني لهذه الفنانة فيما بعد، بحيث عرفت و تمرست في سن مبكرة على كيفية المزج بين الألوان وتمييز الأشكال والخطوط والأحجام من خلال رسوماتها ، و شرعت في اكتساب مهارة التعامل مع جميع أنواع الصباغة قبل ولوجها المدرسة الابتدائية وهي في السادسة من العمر، بحيث بدأت في المدرسة التعامل مع الرسم بالأقلام والألوان ، و بدأت تتعلم تقنيات الرسم من أساتذتها ، فقد حدث أن طلبت منها أستاذتها ذات يوم رسم لوحة فنية لتزيين القسم ، فرسمت “بورتريه” يتضمن فتاة سريالية بشعر طويل يعكس في العمق صورة طائر سجين ضمن قفص، وهكذا كانت التجربة المدرسية دفعة أخرى إيجابية لمزيد من التغلغل في مسار الفن التشكيلي بشكل أكثر ممارسة و إنتاجا ، وكان التشجيع من أساتذتها والطاقم الإداري للمؤسسة السند المعنوي والتعليمي الذي أكسبها ثقة في النفس من جهة وثقافة لما هو تقني من جهة ثانية ، مما دفع بالفنانة إلى أن تصبح مدمنة على الانصهار في عالم التشكيل، فأضحت ترسم كل ما تراه حولها من موديلات وصور، وكائنات ومشاهد طبيعية، و ما تمليه عليها مخيلتها.

في السنة الأولى من التعليم الإعدادي، دشنت الفنانة فاطمة الزهراء زرياب نقلة نوعية وتحولا جوهريا في علاقتها بالرسم وعالم التشكيل، إذ بدأت تتأثر تدريجيا بالمدرسة التجريدية الرمزية والاتجاه التعبيري و المنحى السريالي في الرسم والفن، اذ تأثرت من خلال رسومات و لوحات فنية كان يبدعها أساتذتها، فأضحى هذا الاتجاه الفني الجديد يشدها إليه ويجذبها إلى عالمه، فأضحت مفتونة ومهووسة بالطابع التجريدي لما تراه عيناها، لتحوِّل كل ذلك إلى تطبيقات عملية تعكسها لوحاتها الفنية .

التكوين الأكاديمي:

لعل الفاصل الزمني الذي كان حاسما في حياة الفنانة فاطمة الزهراء زرياب يتمثل في تحولها من الافتتان بالفن التشكيلي المبني على الانطباع والانبهار والحدس إلى تطوير تجربتها الفنية من خلال تلقيها تكوينا علميا أكاديميا في مجال الفن والتشكيل، وذلك من خلال التوجيه والتشجيع اللذين تلقتهما من عائلتها وأساتذتها كما ذكرنا، الشيء الذي جعلها تختار استكمال دراستها في شعبة الفنون التشكيلية. إبان هذه المرحلة، تعرفت فاطمة الزهراء زرياب على مدارس وعوالم جديدة من الأفكار والنظريات والاتجاهات التي كان لها التأثير البالغ على تجربتها الفنية لاحقا، حيث ستتجلى هذه الدراسة فيما أبدعت مخيلتها و أناملها على لوحاتها ورسوماته الفنية، فقد استطاعت صقل موهبتها و تعميق رؤيتها أكثر فأكثر انطلاقا من هذا التكوين الأكاديمي ، وساعدها إلى جانب ذلك انفتاحها على مختلف العلوم الإنسانية ودراستها لحقول معرفية مختلفة ، بحيث اشتغلت على المظاهر والأبعاد التشخيصية للأفراد والأشياء والمشاهد، و كشفت عن مواهب متنوعة اجتمعت في شخصيتها، إذ عاشت مغامرتها الحافلة بالفن والإبداع مع الآلة الفوتوغرافية وتفاعلت مع عالم الألوان واقتحمت دهاليز النحت وولجت مجال المودلاج، هذا العالم الذي تتفاعل فيه فنون متعددة ومتباينة ، تعكس الغنى الفني الذي تزخر بها شخصية الفنانة وتجربتها الحياتية في هذا المسار.

اختيار مسار:

لقد أخذت على عاتقها المضي بعيدا والبحث عميقا عن هويتها الفنية الخالصة والتأسيس لتميزها الخاص باستقلال وتجرد عن كل الأبعاد المادية، فهي الآن في حلبة صراع قوية لإثبات كينونتها من خلال ما تقوم به من دمج الأبعاد الروحية بالأبعاد المرئية والوجودية، إيمانا منها بأن الإنسان كيان فريد يجمع في بنيته الداخلية بين الجسد والروح، بين المادة والفكر، بين الظاهر والباطن، و بين اللوحة التشكيلية وما تحيل عليه من معان ودلالات عميقة.

كبرت الفنانة وكبر لديها عمق فكري ودراية عقلانية بأغوار الفن التشكيلي من خلال محاورتها الدائمة للألوان وتخطيطها للأشكال وتحديدها للأحجام ودمجها في مشهد محدد أو لوحة معينة، لتُضْفِي عليها نوعا من الإبداع الفريد والموهبة الخاصة والتشكيل المبتكر، وتنفث في لوحاتها روحا تنبض بالحياة والحيوية وإنتاج دلالات جديدة، بعيدا عن رتابة الواقع والجمود الذي يطبع المجتمع، منطلقة بكل حرية واستقلالية في تأسيس خط فني جديد يجعلها إحدى الرائدات المميزات في مجال الفن التشكيلي بالمغرب.

مهمة تجاه المجتمع:

للفنانة اهتمام آخر يميزها على مستوى التربية والتكوين والتوجيه، بحيث تقوم بتأطير مجموعة من الصغار والكبار وتلقينهم أصول الفن التشكيلي وتدريبهم على تقنياته، فأضحوا بموجبه فنانون ينتجون لوحات فنية عالية الجودة، و تقوم أيضًا بتنشيط ورشات فنية من أجل إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على التعبير عما يخالج نفوسهم من خلال الفن، بإلاضافة إلى تأطيرها للنساء من كل الفئات المجتمعية كشكل من أشكال العلاج النفسي عبر توظيف الفن التشكيلي من خلال هذه الجلسات الفنية .

زهرة منون ناصر