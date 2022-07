L’opposition critique la « lâcheté » et « l’aveuglement » du gouvernement

Amina Maelainine, ancienne députée PJD (opposition) et membre secrétariat général du parti.

Trois partis de l’opposition, le PPS, le PJD et le MP, ont adressé de sévères critiques au gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch, accusé de « lâcheté » et d’ »indifférence » notamment, face aux « souffrances » des citoyens.

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) se dit « déçu » face à « l’aveuglement politique et social du gouvernement, compte tenu de son inaction face à la détérioration des conditions sociales » au Maroc.

Dans un communiqué rendu public mercredi, à l’issue d’une réunion de son bureau politique tenue le 19 juillet, le parti de l’opposition dénonce « la hausse exorbitante des prix des carburants, malgré la baisse des prix du pétrole sur le marché international ». Cette hausse, selon lui, a impacté les « prix de la plupart des produits de consommation, ce qui exacerbe le pouvoir d’achat des Marocains », a-t-il estimé.

Dénonçant « l’inaction » du gouvernement face à la « souffrance des citoyens », la formation politique dirigée par Nabil Benabdallah appelle à la mise en place de « mesures concrètes » pour y faire face, comme ce que « de nombreux autres pays ont fait ».

Dans une tribune publiée sur son compte Facebook, titrée « l’impasse gouvernementale », l’ancienne députée et cadre du Parti de la justice et du développement (PJD), également dans l’opposition, Amina Maelainine a adressé une série de critiques au gouvernement actuel.

« Ceux qui ont parié sur Monsieur Akhannouch se sont trompés, alors que tout portait à croire qu’il allait avoir du mal à diriger le gouvernement après avoir perdu la crédibilité qui lui avait été accordée, d’abord en raison du blocage, puis de la campagne de boycott, du dossier du carburant et de l’affaire des 17 milliards », a-t-elle écrit.

Pour elle, « plus on s’éloignera dans le temps des élections, plus l’effet des produits cosmétiques (ndlr, qui entourait les promesses du RNI aux élections du 8 septembre dernier) disparaîtra ». Et de poursuivre: « ce serait donc une erreur à répétition que de continuer à miser sur un gouvernement en retrait, lâche, indifférent et insouciante. On peut échouer dans la gestion, mais le pire c’est d’estimer qu’on n’est pas obligés d’expliquer cet échec et d’interagir avec les citoyens quand ils nous critiquent ».

Amina Maelainine n’a pas manqué de défendre son parti, désormais dans l’opposition. « Beaucoup pensaient que l’obstacle le plus difficile était jusqu’ici le PJD et que les jours de prospérité viendraient après leur élimination, alors que le destin est en train de nous montrer autre chose avec toutes les catastrophes qui se sont produites », a-t-elle lancé.

« Ce qui est construit sur le mensonge est faux et le restera » a-t-elle encore estimé, appelant le gouvernement à « écouter les gens et leur souffrance » et à améliorer sa communication.

« Quant au fait de pratiquer la politique du silence, la défiance dans l’indifférence (…), il ne fait aucun doute que cela montre l’immaturité de la conscience politique (du gouvernement), sinon son absence totale », a-t-elle conclu.

Le 17 juillet dernier, le Mouvement populaire (MP) a également appelé le gouvernement à « sortir de son coma politique et à interagir avec les revendications des citoyens pour stopper les répercussions de la flambée des prix, de la pandémie et de la pénurie d’eau ».

Le parti de Mohand Laenser a « réitéré son appel au gouvernement pour sortir du cercle de l’hésitation et du mutisme incompréhensible et prendre l’initiative d’interagir avec les revendications des citoyens et leurs aspirations à des décisions audacieuses afin de stopper les répercussions de la flambée des prix, de la pandémie et de la pénurie d’eau »

Source : H24