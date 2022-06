Librè, la nouvelle marque de culottes menstruelles qui va nous faire vivre les règles autrement

Véritable phénomène de ces dernières années, les culottes menstruelles, aussi appelées culottes de règles, débarquent au Maroc pour notre plus grand bonheur. Si l’offre se diversifie peu à peu, à la rédaction, on a craqué pour Librè, une marque 100% marocaine de culottes menstruelles en coton bio, certifié GOTS & OEKO-TEX. On vous dit pourquoi.

Rappelez-vous, il y a quelques mois, on vous disait tout sur la tendance des culottes menstruelles. Alors que de nombreuses femmes ne cessent de vanter leurs mérites à travers le monde, nous aussi on a décidé de sauter le pas et de délaisser serviettes hygiéniques, tampons et autres cups pour les culottes menstruelles. Pour cette transition (pas toujours évidente), on a fait confiance à Librè, une jolie marque fraîchement débarquée sur le marché marocain créée par Ghita B et Ghita E, deux amies d’enfance qui souhaitent avant tout proposer une alternative saine et écologique aux protections jetables, mais également rendre accessible la culotte menstruelle au plus grand nombre.

Librè, la culotte menstruelle qui bouleverse les codes

1447 serviettes hygiéniques sont jetées dans le monde par seconde. Un chiffre effrayant lorsque l’on sait que ces protections ne sont pas biodégradables et qu’elles contiennent des matières potentiellement dangereuses pour la santé. Si les serviettes hygiéniques et les tampons font partie de notre quotidien, au Maroc pourtant, seulement 30% des femmes ont accès à une protection hygiénique. La faute à leur coût trop élevé et au tabou qui entoure ce phénomène pourtant naturel que sont les menstruations. Partant de ce constat, deux copines ont décidé de proposer une alternative saine et écologique aux protections jetables en créant Librè, la culotte menstruelle de référence.

Entièrement réalisées au Maroc, ces culottes sont faites en coton bio certifié GOTS, tricoté dans la première usine coresponsable du Maroc. Les autres tissus utilisés constituant les différentes couches absorbantes et imperméables de la culotte, notamment la fibre de bambou et le PUL (un tissu imperméable et respirant), sont quant à eux certifiés Standard 100 by OEKO-TEX, garantis sans substances toxiques nocives pour la santé. Des matières saines et écologiques qui permettent d’absorber les règles sans s’en rendre compte. La culotte Librè ressemble en effet à s’y méprendre à une culotte classique mais sa différence réside en un insert imperméable et absorbant qui garantit 0 fuite, 0 odeur et 0 sensation d’humidité jusqu’à 12h. Le tout proposé à des prix vraiment abordables, dès 150 DH.

Une marque engagée

En plus de l’utilisation de matières biologiques respectueuses de l’environnement pour la confection de ses culottes, Librè s’inscrit dans une démarche écologique globale en proposant volontairement une collection limitée afin d’éviter la surpoduction. Ainsi, la marque dispose de 3 modèles femmes de base, simples et sophistiqués, comprenant une culotte taille haute, un boxer et une culotte classique, toutes existantes en 3 niveaux de flux : léger, modéré et abondant, allant du 36 au 46 ; ainsi qu’un modèle ado, disponible du 10/12 ans au 14/16 ans en flux modéré. L’ensemble des matières utilisées sont sourcées localement, à l’exception des matières techniques non disponibles ici, et sont assemblées dans une usine au Maroc, promouvant ainsi le savoir-faire local.

Modèle ados

Comment ça marche ?

Tout commence par le choix de sa culotte. Et cela dépend bien évidemment de nos préférences. Culotte haute pour un maintien inégalé, qui fait également office de gaine ? Boxer pour nous accompagner durant nos séances de sport ? Ou culotte classique pour tous les jours ? Une fois que l’on a trouvé la forme qui nous correspond le mieux, reste à choisir le type de flux. Flux léger pour le début ou la fin des règles, flux moyen ou flux abondant, il est conseillé d’avoir au minimum 3 voire 4 culottes pour tenir tout au long de notre cycle. Chaque culotte offre en effet une protection de 12h (soit une culotte pour la journée et une culotte pour la nuit) mais entre les temps de lavages et de séchage, il est toujours bien d’en avoir en plus.

Mode d’utilisation

Justement, le lavage, ça se passe comment ? Au départ, il est recommandé de laver deux fois ses culottes avant la première utilisation. Ensuite, après les avoir portées, il suffit de les rincer à l’eau froide pour enlever le sang. Dès que l’eau devient clair, on peut passer au lavage. Ici, deux options s’offrent à nous : le lavage à la main ou le lavage à la machine. De notre côté, on a opté pour le lavage à la machine, bien plus pratique. C’est parti pour un cycle à basse température (30°C maximum), sans ajout d’adoucissant ou de savon gras type savon de Marseille ou Al Kaf qui auront tendance à boucher les couches absorbantes de notre culotte. Une fois lavée, on laisse notre culotte sécher à l’air libre (jamais de sèche-linge ni de radiateur). Et c’est tout ! Si l’on suit ces quelques règles de base, il sera possible de garder notre culotte jusqu’à 7 ans ! C’est pas une belle économie ça ? D’autant plus que les culottes Librè sont proposées à des prix vraiment très abordables ! Outre ces avantages non négligeables, les culottes menstruelles Librè nous ont vraiment conquises grâce à leur confort inégalé. Bien qu’elles soient un peu plus épaisses que nos culottes normales, elles sont bien plus confortables que le port d’une serviette hygiénique ou d’un tampon. Ainsi, elles nous font totalement oublier que l’on a nos règles. On peut bouger, travailler, dormir, sans risque de fuites pendant 12 heures, le tout sans effets négatifs sur la santé et sur l’environnement. Et ça, ça change la vie !

Source : Plurielle