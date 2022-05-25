المغرب وكيبيك يطوران البحث العلمي

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هسبريس من الرباطالأربعاء 25 ماي 2022 – 07:22

اتفاقية جمعت المركز الوطني للبحث العلمي بالمغرب والتقني وصناديق البحث بكيبيك، تهم إطلاق برنامج للتمويل المشترك لمشاريع البحث في مجالي علوم الصحة والتكيف مع التغيرات المناخية وتدبير الماء.

تأتي هذه الخطوة بعد التوقيع على اتفاقية تعاونٍ علمي، في شتنبر 2021، جمعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وصناديق البحث بالكيبيك والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني

ووفق بيان مشترك، فإن هذا البرنامج يشكل “فرصة حقيقية للباحثين المغاربة والكيبيكيين لإبراز تميزهم العلمي، بالنظر إلى ما سيوفره لهم من إمكانيات لإنجاز أبحاث علمية لها علاقة بالتحديات الكبرى للمجتمع”.

ووفق المصدر نفسه، فقد قالت جميلة العلمي، مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، إن هذه الاتفاقية الموقعة هي الأولى من نوعها بالمغرب، وهي “قبل كل شيء ترجمة للجهود المشتركة المبذولة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني من أجل تعزيز علاقات التعاون والرفع من إشعاع البحث العلمي الوطني على الصعيد الدولي”.

بدوره، ذكر ريمي كيريون، كبير العلماء في الكيبيك، أن “هذه الاتفاقية العلمية الجديدة بين المغرب والكيبيك تعتبر الأولى من نوعها في شمال إفريقيا بالنسبة لصناديق البحث التي أديرها”.

وتابع كيريون: “هي جسر سيعزز قدرتنا على الاستجابة للتحديات المجتمعية الكبرى”.