Maroc : 2 ans après avoir enterré sa femme, il la voit à la télévision

Cette histoire peu banale s’est déroulée dans la ville d’Azilal au Maroc. Il y a deux ans, un homme accompagné de sa femme a eu un terrible accident de voiture non loin de Casablanca.

Transportés d’urgence à l’hôpital Ibn Rochd de Casablanca, les chirurgiens sont très sceptiques quant au pronostic vital de la femme, le mari lui s’en sort heureusement mieux avec quelques légères blessures.

Mais les médecins expliquent à l’homme qu’ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver sa femme, l’opération coûte chère et le mari doit réunir les fonds nécessaires.

Il repart à Azilal pour collecter la somme mais à son retour une triste nouvelle l’attend, sa femme est décédée et c’est le cœur meurtri qu’il retourne chez lui avec un cercueil fermé dans lequel le personnel de l’hôpital a pris soin de placer sa femme. Arrivé parmi les siens, les funérailles sont organisées et la femme fut enterrée.

Fin de l’histoire nous pourrions penser ? Seulement voilà, deux années plus tard, le mari Abragh Mohammed regarde une célèbre émission Al Mujtafun, le « perdu de vue » marocain, et qu’elle n’est pas sa surprise lorsqu’il voit sa femme « décédée » apparaître en chair et os derrière le petit écran expliquer qu’elle est à la recherche de son mari.

Mais alors qui est enterrée à la place de sa femme ? se demande l’homme. « Il ne pouvait pas croire qu’il y avait un autre corps dans le cercueil et que sa femme était toujours en vie », racontent les amis d’Abragh Mohamed à plusieurs médias étrangers.

Sa femme aurait été confondue avec une autre femme réellement décédée, une bourde monumentale du personnel hospitalier qui a fait perdre deux années de vie commune au couple. L’épouse après s’être rétablie des suites de son accident est restée amnésique jusqu’au moment où sa mémoire est revenue et qu’elle s’est employée à retrouver son cher et tendre.

A ce jour personne ne connait l’identité de l’inconnue enterrée.

Source : E.L.D