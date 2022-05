Engouement pour l’apprentissage de l’hébreu au Maroc

Depuis la reprise des relations entre le Maroc et Israël en 2020, les Marocains manifestent un engouement à apprendre la langue hébraïque.

« Avec un nombre croissant de panneaux en hébreu dans les rues et sur les marchés, des cours d’hébreu pour les guides touristiques locaux et des diplômes de maîtrise en hébreu, la langue juive semble prendre d’assaut le Maroc », écrit le média en ligne israélien Israel Hayom dans un article publié hier, dimanche 15 mai.

Depuis le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël en 2020, les Marocains manifestent un certain engouement pour l’apprentissage de l’hébreu. « Nous recevons de nombreuses demandes de cours d’hébreu de la part de particuliers qui souhaitent connaître la langue, tout simplement parce que les Marocains aiment les langues et sont connus pour en parler de nombreuses », explique Einat Levi, conseillère politique et économique au bureau de liaison d’Israël à Rabat.

Levi précise que « les propriétaires d’entreprises et les prestataires de services sont également intéressés par l’apprentissage de l’hébreu, au vu de l’opportunité économique » représentée par les échanges désormais favorisés avec le marché israélien.

Selon le média israélien, de plus en plus de commerçants choisissent d’inscrire sur leur enseigne une version hébraïque du nom de leur échoppe, « réjouis par le retour du tourisme israélien au Maroc ». Dans le mellah (quartier juif) d’Essaouira, ville qui accueillait une forte présence juive au cours de l’Histoire du Maroc, on peut lire une enseigne de pharmacie affichée en hébreu.

« Le signe hébreu est un symbole de renouveau culturel, une preuve du lien étroit entre la culture et le tourisme, et plus encore, il caractérise des traces d’appartenance », poursuit la diplomate.

Aujourd’hui, entre 1500 et 2000 juifs vivent au Maroc (environ 1200 à Casablanca, 120 à Marrakech, 60 à Fès et des dizaines d’autres à Meknès et Agadir). Des sources au sein de la communauté parlent de « l’intérêt croissant des Israéliens qui souhaitent s’installer définitivement au Maroc pour des raisons professionnelles, ainsi que des retraités qui souhaitent s’installer dans le pays en raison du coût de la vie bon marché ».

Côté tourisme, les échanges entre les deux pays s’annoncent prometteurs, le Maroc prévoyant la venue de 200 000 touristes israéliens en 2022. A ce titre, Rabat prévoit des cours d’hébreu pour les guides touristiques locaux et ouvre en parallèle une nouvelle filière de master à l’Institut international du tourisme de Tanger. Ce master combinera des études d’hébreu avec des cours sur les sites du patrimoine juif au Maroc.

