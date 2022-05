Le 14, 15 et 16 Octobre 2022, LA Coopérative et l’Association Vivante

organiseront la 1ere édition de l’Atlas Marathon

Dans la vallée Heureuse Ait Bouguemez en plein cœur du geo parc Unesco

M’goun dans le Haut Atlas Centrale.

Faire découvrir les beautés du Maroc aux coureurs nationaux et internationaux, à travers une

expérience 100% nature, est l’objectif de l’Atlas Marathon.

A 4heure de route de Marrakech et de Casablanca, cette course est accessible à tous.

Véritable aventure humaine, elle est également l’occasion de mettre en lumière les richesses de la

culture berbère et du patrimoine marocain.

cet évènement apparait comme un incontournable dans le calendrier du TRAIL RUNNING Marocain et

s’adresse aux coureurs de tous niveaux avec différentes distances proposées

Inscrits dans une optique de développement durable, cet évènement sportif sera éco-responsable et

sensibilisera chacun au respect de l’environnement et au développement du Tourisme durable.

L’EQUIPE ORGANISATRICE

Composée d’athlètes de haut-niveau, de professionnels du sport, de cadres de fédérations sportives

ou de diplômés en management du sport et du développement touristique, l’équipe organisatrice du

l’Atlas Marathon est animée par la passion du sport !

S’appuyant sur les compétences et les expériences de chacun, ce collectif s’est fixé un objectif :

toujours « plus vite, plus haut, plus fort » !

Nouveau défi : organiser une course d’envergure internationale au Maroc, dans la région du HautAtlas.

LIEU DES COURSES – La Vallée Heureuse

A environ 200 km à l’est de Marrakech, au cœur du Haut-Atlas, se trouve la vallée d’Ait Bouguemez,

souvent qualifiée de Vallée Heureuse.

C’est dans cet écrin verdoyant, au pied du M’Goun (sommet culminant à 4068 mètres d’altitude), que

se dérouleront les deux compétitions. Entre montagne sauvage et accueil chaleureux des habitants

berbères, tout est réuni pour proposer une course d’exception.

GEO PARK M’GOUN

Couvrant une superficie estimée à plus de 5700 km², englobant 15 communes, le Géoparc UNESCO

du M’Goun, premier geoparc du Maroc, de l’afrique et du monde arabe, est situé au milieu de la chaîne

du haut atlas central entre Béni Mellal au nord et la ligne de crête de l’lghil M’Goun au sud. Le Géoparc

du M’Goun est un territoire protégé qui comprend un certain nombre de géosites d’un intérêt

exceptionnel, mais aussi des lieux de valeurs écologiques, archéologiques, historiques et culturelles.

LES COURSES

Atlas Marathon les 14, 15 et 16 Octobre 2022

Coureurs et marcheurs se lanceront, seuls ou en équipe, dans un défi hors du commun.

Les organisateurs ont pour ambition que leurs compétitions deviennent incontournables dans le

paysage du Trail-Running marocain, mais également mondial. Pour aller à la rencontre des populations

locales et à la découverte de l’environnement marocain, Pour leur permettre de s’immerger à 100%,

cinq courses seront proposées aux participants.

Les coureurs auront le choix entre différents parcours : 120km, 75km, 46km, 30km , 10km

VILLAGE COURSE :

Les participants et accompagnants profiteront du village et des nombreuses animations gratuites qui

vous seront proposées durant 3 jours. il y en aura pour tous les goûts, l’occasion de passer un

moment convivial entre amis ou en famille !

Les plus de l’organisation

Pour profiter des mille et une richesses marocaines, des packages touristiques seront proposés aux

participants, pour chacune des courses.

Pour aborder les épreuves dans des conditions optimales, des séjours d’entrainement seront

organisés.

PROGRAMME

Vendredi 14 Octobre 2022

• A partir de 9h00 : Ouverture du village exposants et accueil des coureurs.

• 10h00-18h00 : Accueil des coureurs au Village course et retrait du kit dossard.

• 15h00 : Briefing participants dans le village exposants.

• 18h00 : Fermeture du village exposants & Inscriptions & Retrait dossards

Samedi 15 Octobre 2022

• A partir de 4h00 : Ouverture du Village course et accueil des coureurs

• 4h00 am: Départ du AM 120km

• 5h00 am: Départ du AM 75km

• 05h30 am : Départ du AM 46km

Dimanche 16 Octobre 2022

• A partir de 7h00 : Ouverture du Village course et accueil des coureurs

• 08h00: Départ AM 30km

• 08h30 am : Depart du AM 10km

• 12h00: Cérémonie de clôture

CONTACT PRESSE

