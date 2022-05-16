بيان صحفي للمندوبية العامة والوني – بروكسل في المغرب

جولة فنية لفرقة Dynamic و DJ Snoopبالمغرب من 20 إلى 29 ماي 2022

من الرباط إلى تزنيت مرورا بالدار البيضاء, تنظم المندوبية العامة والوني – بروكسل في المغرب و Muzika Mad Brussels جولة لمغني الراب البلجيكي Douma و DJ Snoop من 20 إلى 29 ماي 2022.

ستحيي الفرقة 3 حفلات في الدار البيضاء (Boultek) و الرباط في مقهى النهضة و تزنيت بالفضاء الإبداعي (L’Bend) حيت ستنظم كذلك إقامة فنية.

يستمد مغني الراب Douma إلهامه من مختلف الثقافات و الأنواع الموسيقية من إفريقيا و أوروبا و الولايات المتحدة. وقد تمكن من اثارة الكثير من الانتباه من خلال صوته المتميز خلال مشاركته في The Voice 2021 ببلجيكا حيث حصل على الكثير من المتابعين. قدومه للمغرب هو فرصة للاشتغال على عملين جديدين مع الفنان المغربي محمد باري.

يعتبر Dj Snoop من أكثر الموسيقيين تجربة في مجاله حيت اشتغل في العديد من الملاهي و مدارس الرقص في بلجيكا و هولندا و لوكسمبورغ و ألمانيا و سويسرا و فرنسا و المغرب, حيث يستعمل الة TalkBox الأيقونية التي استعملها ستيفي واندر و دافت بانك.

برنامج الجولة:

21 ماي: حفلة بمقهى النهضة بالرباط

20-24 ماي: دومة و باري – إقامة فنية في مركز الموسيقى البولتيك بالدارالبيضاء

24 ماي: حفلة في المدرسة البلجيكية بالدار البيضاء

26 ماي: ورشة بفضاء الباند بتزنيت

28 ماي: حفلة في البولتيك بالدار البيضاء

29 ماي: ورشة في M’ARTSY ’ Théâtre Aquarium بالرباط