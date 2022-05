Alerte mondiale

Par : Houria Zaari



—A l’heure où le supersonique fend les cieux triomphalement.

—Où le TGV jaillit du néant à la vitesse de l’éclair.

—Où les milliers de moyens de transport libèrent dans l’athmosphère des tonnes de CO2 malmenant et appauvrissant la si précieuse couche d’ozone, il est primordial, voire vital et urgent, d’arrêter le réchauffement climatique, en éliminant l’émission mondiale de dioxyde de carbone (ces gazs toxiques et mortels à effet de serre.)

—A l’heure où la menace nucléaire est brandie comme un épouvantail et est suspendue au dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès.comme moyen de dissuasion et d’intimidation.

—Où les mers, les océans, les nappes phréatiques étouffent et agonisent sous l’effet dévastateur des rejets industriels et agricoles: (chimiques, bactériologiques.) et sous l’amoncellement inexorable et non dégradable du plastique et autres déchets.

—Où les vagues de chaleur caniculaires assèchent et craquèlent implacablement les sols sous l’effet de l’évaporation de l’eau

—À l’heure où l’or noir règne en maitre, domine et supplante tous les marchés. Où l’argent cette invention du diable, vole la vedette à la raison, aux sentiments, aux valeurs, à la moralités, aux principes aveuglant l’humanité tout entière, il est plus que fondamental d’agir sans relâche pour éviter au vivant de périr et d’œuvrer pour la postérité.( Sans dire après moi le déluge.)

—La pollution qui ravage nos poumons, nos cœurs, et nos âmes nous laissant impuissants et démunis, nous lançant un défi colossal qu’il nous est problématique de relever vu l’ampleur planétaire des dégâts et qui progresse de façon fulgurante! il est impératif et plus que temps de veiller sérieusement à la préservation de la biodiversité.

— À l’heure où la montée des eaux: inondations, les feux de forêts, la fonte des glaciers et autres cataclysmes engendrés par le changement climatique est inexorable et implaquable chaque pays, maillon de cette chaîne universelle doit s’engager fermement à pousuivre sans discontinuer la lutte pour pallier et enrayer ce phénomène destructeur du dérèglement climatique.