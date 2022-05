la culture soufie aux Villas des Arts de Rabat et de Casablanca

par : Faouzi Skali

Cette conférence est une invitation à réfléchir sur la pertinence d’associer aujourd’hui les notions d’humanisme et de spiritualité. Ce choix peut paraître d’autant plus étonnant que le premier terme renvoie , dans l’histoire occidentale depuis le XIV ème siècle (mais surtout depuis le XVIII et XIX ème siècle) à un mouvement de pensée dont le but était de s’émanciper des ordres transcendants de la religion et du sacré.

Ce mouvement s’inscrivait à sa façon dans un débat déjà ancien, en Occident comme en Orient, entre foi et raison, religion et politique, liberté et transcendance.

Mais les réponses philosophiques qui émergent à une époque ou une autre d’un tel débat ne sont jamais innocentes. Elles sont porteuses d’une promesse de civilisation, d’un choix de société .

C’est ainsi que les principes de rationalité, de démocratie, des Droits humains, voire pour certains de libéralisme, ont conquis le monde.

Mais dans la mesure même de leur triomphe certains de ces concepts sont devenus les caricatures d’eux-mêmes et sont pour cela largement remis en cause. Non pas dans l’intention positive de ce qu’ils peuvent apporter à l’humanité mais par le fait même, et d’une façon paradoxale, que dénués justement de spiritualité et de transcendance, ils semblent pouvoir être livrés à toutes les instrumentalisations et tous les abus.

Il suffit de penser à ce que nous réserve ce que l’on nous présente comme une voie d’avenir et de progrès inéluctable; le transhumanisme, qui ne s’avérera sans doute en fin de parcours que le degré zéro de l’enchantement, ou de l’exaltation, de la vie.

La spiritualité donc au secours de l’ humanisme ? À voir. La relation imprévue entre les deux peut en effet se révéler féconde à une époque où les religions connaissent aussi les dérives d’un formalisme desséchant qui en vient à nier les valeurs les plus évidentes de notre humanité.

C’est la conjonction entre ces deux dimensions que l’on voudrait aborder ici à travers la culture du Soufisme.

Elle saura peut être nous faire appréhender le choix d’une politique comme un art de vivre, l’ouverture à des richesses intangibles et immatérielles de notre humanité, le respect évident de la diversité des religions et cultures, l’association fructueuse entre le savoir et la spiritualité, l’exaltation poétique de notre environnement et de notre humanité, fragiles certes, et qu’il nous faut d’autant plus préserver.

Une spiritualité qui ne viendra pas s’opposer aux acquis de l’humanisme mais plutôt insuffler une âme en celui-ci en lui redonnant sens et profondeur.

La Culture soufie peut ainsi apporter sa contribution, parmi d’autres spiritualités et sagesses du monde, à une autre civilisation possible.

Les prochaines conférences de la Fondation Al Mada que le professur Faouzi Skali consacre à la culture soufie aux Villas des Arts de Rabat et de Casablanca auront lieu respectivement le 11 et 12 mai 2022 à 18h et à 19h , sur la thématique :

« La culture et la pensée soufies face aux défis de notre temps : vers l’émergence d’un humanisme spirituel ».

À cette occasion le Dr. Skali envisagera , à partir de la perspective du renouveau d’une pensée spirituelle , de quelle manière la société civile, les Intellectuels et l’université peuvent se mobiliser autour d’interrogations majeures concernant l’Homme et son devenir face aux grands défis de notre temps et plus particulièrement ceux de l’environnement et du transhumanisme .

