عين حرودة.. الشرطة الإدارية تضبط كمية كبيرة من الأحشاء الفاسدة و الضابطة القضائية توقف شخصين و ONSSA تخضع رؤوس أبقار للتحليلات ؟!

السفير 24

تمكنت مساء أمس الثلاثاء عناصر الشرطة الإدارية و مصلحة الصحة التابعة لجماعة عين حرودة في عملية نوعية و بعد عديد عمليات الرصد و التتبع من ضبط كمية مهمة من رؤوس الأبقار و أحشاء البهائم يشتبه في أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى نقلها في ظروف غير صحية من شأنها الإضرار بصحة المستهلكين .

و حسب مصادر من جماعة عين حرودة لـ”السفير 24″ فإن المواد المحجوزة و القادمة من منطقة مولاي يعقوب ، كانت موجهة للبيع و لتصريفها عبر مستغلي طاولات بيع الأحشاء.

و هي الطاولات التي كانت موضوع عدة شكايات و مقالات صحافية، و المنتشرين أصحابها و المحتلين للممرات العمومية بمركز عين حرودة، و المتسبببن في نشر الفوضى و العفونة و بالتالي الإضرار بالبيئة و بالصحة العامة، مستغلين في القيام بمعالجة رؤوس و أحشاء مشبوهة و مجهولة المصدر فضاء و بعض محلات السوق البلدي و إسطبلات غير قانونية ما تزال متواجدة في قلب مركز عين حرودة، رغم أنه حرر في شأنها قبل رمضان الماضي محضر موقع من قبل ممثلي السلطات الإدارية و الجماعية و الأمنية بعين حرودة .

و من المفترض بعد أن تم وضع شخصين تحت تدابير الحراسة النظرية، أن تنجز محاضر قضائية في الموضوع من قبل الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي بعين حرودة تحت إشراف المساعد عبد الرحيم عمورة و بتوحبهات من النيابة العامة المختصة ، إلى جانب المحاضر الإدارية التي ستنجز من قبل المصالح الجماعية و القطاعية المختصة .

و حسب مصادر مطلعة على الملف فقد تم إتلاف حوالي 600 كيلوغرام من الأحشاء و حجز عدد مهم من رؤوس الأبقار من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA من أجل إخضاعها للتحليلات الميكروبيولوجية الضرورية ، كما تم إيداع الشاحنة التي تم إستعمالها في نقل المواد المشبوهة في المحجز الجماعي و التي تبين للضابطة القضائية عدم توفرها على الاوراق و الوثائق الكافية .

و تجدر الإشارة إلى أنه سبق لجريدة ” السفير 24 ” أن تطرقت لوضوع الأحشاء المشبوهة التي يتم ترويجها بمركز عين حرودة ، بتاريخ 27 نوفمبر 2018 من خلال مقال تحت عنوان ( عين حرودة…جنة المواد الغذائية الفاسدة ؟؟؟!!! ) .