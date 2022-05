Covid-19. 15 millions de morts dans le monde : comment comprendre le nouveau bilan de la pandémie ?

FILE PHOTO: A man wearing a protective face mask walks past an illustration of a virus outside a regional science centre amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Oldham, Britain August 3, 2020. REUTERS/Phil Noble

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la pandémie de Covid-19 a déjà causé environ 15 millions de décès. Soit trois fois plus que ce qu’annonçaient jusqu’à présent les États… Explications.

Sans surprise, le Covid-19 a tué plus que ne laissent penser les chiffres officiels. À en croire les États, la pandémie aurait causé 5,4 millions de décès depuis sa découverte en Chine, à l’automne 2019. En réalité, le bilan était déjà trois fois plus élevé, fin 2021 : il se situerait à «environ 14,9 millions de décès, ou du moins dans une fourchette de 13,3 à 16,6 millions ​ » selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Un impossible recensement ?

Seul le temps permet de dresser un bilan plus fiable, basé sur la différence entre les décès enregistrés durant une année classique, et ceux survenus depuis l’apparition du virus. L’OMS englobe les victimes directes du Covid, mais aussi celles décédées d’AVC, cancers, troubles addictifs (etc.) faute d’une bonne prise en charge, les services de soins étant submergés. Avec un bémol : les chiffres sont un brin faussés par « l’effet confinement » qui a limité les accidents de la route et la mortelle pollution…

Cacophonie dans les pays ?

Les premiers mois de pandémie avaient révélé de sacrées disparités de méthode entre les pays : certains recensaient seulement les décès de personnes testées positives dans les hôpitaux. D’autres englobaient les morts en maisons de retraite, à domicile… En Inde, durant la terrible 2e vague au printemps 2021, nombre de crémations se sont faites dans l’urgence, loin de tout décompte.

Le sujet est politiquement sensible. New Delhi conteste d’ailleurs les 4 millions de morts que lui attribue l’OMS et n’en reconnait que 520 000. Même cacophonie dans certaines régions d’Afrique ou d’Asie dépourvues d’État civil… Alors que la Russie est soupçonnée d’avoir minimisé les chiffres des décès (368 974), comme la Chine, qui reconfine mais ne déplore « que » 14 474 morts pour 1,4 milliard d’habitants.

BA.4 et BA.5 en embuscade ?

Les sous-lignages BA.4 et BA.5 d’Omicron – on ignore s’ils peuvent réinfecter des personnes contaminées par BA.2– ont relancé la circulation du virus en Afrique du Sud après deux mois d’accalmie. Le variant BA.2 y a peu circulé, contrairement à l’Europe où il est dominant. En France, une dizaine de cas de BA.4 et BA.5 ont été identifiés. Un autre variant est très suivi par le Centre national de référence (CNR) des infections respiratoires : un dérivé du BA.2 ayant acquis une mutation qu’on retrouvait chez Delta.

Si l’Europe souffle, la pandémie n’est pas terminée, souligne Sylvie van der Werf, directrice du CNR : Au niveau mondial, il y a encore beaucoup d’opportunités pour une circulation active du virus.

Source : Ouest France