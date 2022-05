Pass vaccinal: ces MRE qui ne pourront pas rentrer au Maroc cet été

Des MRE arrivant à l’aéroport de Mohammed V, à Casablanca, lors de la réouverture des frontières le 7 février 2022. DRPARTAGER

Le Maroc a récemment actualisé les conditions d’entrée au pays par voie maritime, autorisant ainsi l’accès sur présentation d’un simple test PCR négatif. Mais par avion, le pass vaccinal est toujours requis. Dans l’attente d’une hypothétique harmonisation, les Marocains résidant à l’étranger (MRE) non vaccinés ou sans pass vaccinal à jour envisagent de passer -une fois de plus- l’été sans retour au bled. Témoignages.

« Comme en France où je vis, je trouve le choix des options qui ont été données pour traiter le covid complètement inapproprié puisqu’on est sur une stratégie du tout vaccinal qui a largement montré ses limites. De plus, cette différenciation de conditions d’entrée au Maroc entre le maritime et l’aérien ajoute du grotesque à la situation », s’indigne Hicham, 31 ans, responsable adjoint d’une bibliothèque universitaire.

Les Marocains de l’étranger ont l’habitude, chaque été, de rentrer au pays retrouver leur terre, leurs familles, et cette « ambiance » chaleureuse pour laquelle le royaume est si souvent cité. Depuis deux ans, à cause de la pandémie du Covid-19, ce rendez-vous annuel est fortement perturbé par les restrictions sanitaires parfois impromptues.

Le mois dernier, le Maroc et l’Espagne ont rétabli leurs liaisons maritimes à l’arrêt depuis mars 2020. Dans la foulée, le ministère de la Santé a actualisé les conditions d’entrée sur le territoire par voie maritime, « dans l’attente de l’adoption d’un protocole homogène pour l’accès au territoire national ».

Concrètement, le voyageur par bateau a désormais la possibilité d’entrer au Maroc avec un pass vaccinal valide selon les exigences du pays d’origine OU un test PCR négatif.

Une opportunité qui n’est -toujours- pas offerte aux passagers qui choisissent des vols aériens, bien que des sources médiatiques aient récemment annoncé que le gouvernement s’apprêterait à généraliser ces dispositions de manière imminente. Dans l’attente, et dans le doute, les MRE (Marocains résidant à l’étranger) non vaccinés ou sans pass vaccinal à jour envisagent de passer -une fois de plus- l’été sans retour au pays.

« A croire que le virus circule uniquement par avion! »

« Cette différence de traitement est totalement injustifiée. A croire que le virus circule uniquement par avion, reprend Hicham. Autre chose, les études sont très claires, le vaccin n’empêche pas la transmission, donc une nouvelle fois le maintien de toutes ces mesures, même à l’intérieur du pays, est totalement ridicule. Ceci est d’autant plus navrant que je suis quelqu’un qui salue généralement le caractère judicieux des politiques menées par le Maroc, mais là c’est une catastrophe .

Source : H24