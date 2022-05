La Fed hausse son taux d’intérêt directeur d’un demi-point pour dompter l’inflation

WASHINGTON — La Réserve fédérale des États-Unis a intensifié sa lutte contre la plus forte inflation en 40 ans en augmentant mercredi son taux d’intérêt de référence à court terme d’un demi-point de pourcentage – sa hausse la plus importante depuis 2000 – et en signalant que de nouvelles hausses de taux importantes viendraient.

La hausse du taux directeur de la banque centrale l’a porté dans une fourchette de 0,75 % à 1.00 %, son niveau le plus élevé depuis que la pandémie a frappé, il y a deux ans.

La Fed a également annoncé qu’elle commencerait à réduire son énorme bilan de 9000 milliards $ US, composé principalement de bons du Trésor et d’obligations hypothécaires. Ces actifs ont plus que doublé après la récession pandémique, la Fed ayant acheté des milliers de milliards de dollars en obligations pour tenter de maintenir les taux d’emprunt à long terme. La réduction des avoirs de la Fed aura pour effet d’augmenter encore les coûts des prêts dans l’ensemble de l’économie.

Au total, le resserrement du crédit de la Fed se traduira probablement par des taux de prêt plus élevés pour de nombreux consommateurs et entreprises au fil du temps, y compris pour les prêts hypothécaires, les cartes de crédit et les prêts automobiles.

Avec l’accélération des prix des aliments, de l’énergie et des biens de consommation, l’objectif de la Fed est de freiner les dépenses — et la croissance économique — en rendant l’emprunt plus coûteux pour les particuliers et les entreprises. La banque centrale espère que la hausse des coûts d’emprunt ralentira suffisamment les dépenses pour maîtriser l’inflation, mais pas au point de provoquer une récession.

Christopher Rugaber, The Associated Press