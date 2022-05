Faire venir des travailleurs étrangers est trop compliqué, dénoncent des commerçants

Business concept male finger pressing Quebec enter key on metallic keyboard

La saison estivale approche et des restaurateurs s’inquiètent de ne pas pouvoir faire face à l’afflux de touristes, faute de personnel suffisant. Ils ont recruté à l’étranger, mais toujours dans l’attente d’une réponse des services d’immigration, ils ne peuvent accueillir ces travailleurs extérieurs.

Avec le retour des beaux jours et des bateaux de croisière, Mathieu Pettigrew, le copropriétaire du restaurant Le Continental dans le Vieux-Québec, sent les prémices d’une saison touristique achalandée. Et cela le réjouit autant que cela l’angoisse.

J’ai fait passer des entrevues à des gens et signé leur contrat d’embauche l’automne passé. On est rendus au mois de mai et ils attendent toujours leurs papiers.»

Leurs demandes de permis de travail temporaire naviguent dans les méandres de l’administration. Émilie Couture connaît la même situation.

Dans l’ignorance

Elle est la responsable recrutement pour trois restaurants du Vieux-Québec. En novembre dernier, elle a embauché six Mexicains, qui ne sont toujours pas autorisés à venir travailler.

On m’a juste dit : soyez patiente. On n’a vraiment aucune idée de combien de temps ça va prendre», se désole-t-elle.

Maxime Lapointe, avocat spécialisé en droit de l’immigration, ne rejette pas la faute sur les agents gouvernementaux.

Il n’y a pas de mauvaise foi de leur part. Ils agissent dans le souci de protéger les entreprises, mais les entreprises ont besoin de plus de souplesse.»© /Radio-CanadaL’avocat spécialisé en droit de l’immigration, Me Maxime Lapointe, considère qu’il y a moyen de faire autrement.

Me Lapointe pense qu’il est possible d’améliorer le système.

Ne pourrait-on pas préqualifier un travailleur pour deux ans et non pas imposer une demande à chaque fois? Les demandes à Services Canada sont envoyées par courriel, celles à Immigration Québec le sont en papier. Ne peut-on pas limiter la bureaucratie?»

Les engagements du gouvernement

Lundi dernier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a annoncé vouloir recruter 3000 travailleurs étrangers d’ici le 31 mars 2023. Son cabinet rappelle également qu’en décembre, le gouvernement a pris un ensemble de mesures destinées à faciliter l’arrivée d’employés venant d’autres pays.© Sylvain Roy Roussel/Radio-CanadaLe ministre québécois du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet

Il souligne également que lors du dernier budget, le gouvernement a prévu la somme de 11,9 millions $ pour accélérer le traitement des demandes d’immigration».

Mathieu Pettigrew n’est pas convaincu. Ils disent toujours qu’ils vont s’en occuper, que c’est prioritaire, primordial. Mais nous, on voit pas que ça avance.»

Le restaurateur peine à cacher sa frustration. On demande pas d’argent au gouvernement, on demande pas d’aide. Ce qu’on veut, c’est qu’ils accélèrent le traitement des dossiers. Ce qu’on veut, c’est avoir un délai précis.»

Avec les informations d’Alexane Drolet