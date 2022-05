Agadir : Taghazout Bay fête l’arganier

À l’occasion de la Journée internationale de l’arganier, célébrée le 10 mai, Taghazout Bay inaugurera officiellement son Centre Targant et son Musée de l’arganier, ainsi qu’elle procédera au lancement des «Art’gan Days», une manifestation culturelle, sociale, scientifique et artistique autour de l’arganier, arbre endémique du sud du Maroc. Initiée par le Maroc et adoptée en mars 2021 par consensus à l’Assemblée générale des Nations unies, le 10 mai est dorénavant proclamé Journée internationale de l’arganier. «À cette occasion, la Société d’aménagement et de promotion de la Station de Taghazout (SAPST) va procéder à l’ouverture officielle du Centre Targant qui coïncide cette année avec la première édition des “Art’gan Days”», indique un communiqué, précisant que cet événement est destiné à célébrer cet arbre emblématique du Maroc et à valoriser sa contribution au développement socio-économique et touristique de la région.

«C’est aussi l’occasion de faire connaître le Centre Targant et son Musée de l’arganier, véritable lieu de rencontre et d’échanges entre visiteurs, professionnels, coopératives et scientifiques de l’arganier. Ce centre promet d’être une des principales composantes d’animation de la destination Taghazout Bay, mettant en relief son positionnement de zone touristique alliant beauté, nature, animation et développement éco-responsable et solidaire». L’on apprend que le Centre Targant a été créé par la SAPST pour valoriser le patrimoine culturel lié à l’argan, promouvoir le processus de production de l’huile d’argan et ses dérivés, et améliorer les conditions économiques des femmes de la région, tout en renforçant le positionnement de la destination en matière de développement social.

À cet effet, une convention sera signée entre la Fondation du Sud pour le développement et la solidarité et l’Union des coopératives des femmes pour la production et la commercialisation de l’huile d’argan, portant que la gestion déléguée de ce Centre dont les revenus seront entièrement mobilisés dans des actions de développement local. «Le Centre dispose aussi d’ateliers de production, d’une boutique de commercialisation des produits issus de l’argan et d’un restaurant. Les visiteurs de la destination Taghazout Bay et de la région de Souss-Massa pourront y faire une expérience multisensorielle exceptionnelle, allant de la dégustation de créations culinaires et de produits du terroir, à la découverte de produits cosmétiques, thérapeutiques et de bien-être, alliant les normes du bio et de la qualité au savoir-faire traditionnel», note le communiqué. Par ailleurs, du 5 au 10 mai, les «Art’gan Days» seront l’occasion de découvrir tout un programme d’expositions, d’ateliers, d’activités artistiques et culturelles, des conférences et des tables rondes animées par un comité scientifique, des experts du bio et de l’arganier, des coopératives et des institutionnels. Les différents hôtels de la région ne sont pas en reste, puisqu’ils proposeront des animations et des corners dégustations, tandis que les principaux chefs offriront des shows culinaires avec leurs propres créations à base d’argan.

Source : Le Matin