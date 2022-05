Les camping-caristes boudent le Maroc

© Copyright : DR

Les camping-caristes ont des avis partagés au sujet de la reprise du trafic maritime entre le Maroc et l’Espagne actée après la réconciliation entre les deux pays.

Les liaisons maritimes entre l’Espagne et le Maroc ont progressivement repris le 12 avril dernier, après deux années de suspension pour raison de crise sanitaire et de crise diplomatique. Depuis, les compagnies maritimes opèrent des traversées entre les ports marocains de Tanger Med et de Tanger-Ville et les ports espagnols d’Algesiras et de Tarifa. Le 19 avril, le trafic maritime de passagers avec véhicules depuis Algésiras, Tarifa et Almería vers les ports marocains a, lui aussi, repris.

La reprise du trafic maritime entre le Maroc et l’Espagne donne ainsi la possibilité aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) et aux camping-caristes de revenir au Maroc. Mais ces derniers ont des avis partagés au sujet de cette reprise. La nouvelle réjouit certains. « Oui, nous aurons plus de place dans les campings du Sud de l’Espagne qui, cette année, ont été envahis par ceux qui ne pouvaient aller au Maroc », déclare au site Lemondeducampingcar.fr MD, un camping-cariste. « Comme ça il y aura peut-être moins de monde en Espagne et au Portugal », commente Jacky, un autre camping-cariste. « Oui ça va désengorger l’Espagne », dira Bruno.

D’autres ont par contre exprimé la crainte d’une nouvelle interruption. La reprise du trafic maritime est une bonne nouvelle « à condition que les liaisons Maroc-Espagne ne soient pas de nouveau fermées sans préavis par le gouvernement marocain dans quelques semaines : ce n’est pas du tout exclu… », redoute Pierre-Yves. Pour Tino, c’est « trop tard pour cette année ». « Non, ce n’est pas une bonne nouvelle. Aucun intérêt d’aller au Maroc si c’est pour s’entasser dans des camps à la limite de la salubrité », répond Philippe. « Moi, le Maroc ne m’intéresse pas. Mais vous me fatiguez avec ‘restons en France’. La France est belle, d’accord, mais l’Italie, la Grèce, la Croatie, et beaucoup d’autres pays sont beaux. Restons curieux », s’agace Fabienne.

Source : Bladi