Casablanca: descente policière dans un café pour non-jeûneurs, plusieurs arrestations

Les services sécuritaires de la ville de Casablanca ont effectué, ce mercredi, une descente dans un café rassemblant des non-jeûneurs en pleine journée de Ramadan.

Selon une source de Le Site info, la police a procédé à l’arrestation de plusieurs personnes, dont la gérante de l’établissement. Ce dernier, situé à l’avenue Anfa, accueillait des non-jeûneurs depuis plusieurs années, selon des témoignages.

Sur les réseaux sociaux, des internautes ont largement partagé des vidéos montrant l’intervention policière, ainsi que l’arrestation des clients et des employés de l’établissement.

Pour rappel, l’article 222 du Code pénal punit d’un à six mois de prison et d’une amende de 200 à 500 dirhams quiconque « notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion ».

Les dé-jeûneurs du café de Casablanca, relâchés



Tous les détenus dé-jeûneurs arrêtés dans le cadre de la descente policière dans un café de Casablanca, ont été relâchés, mercredi, a indiqué une source proche.

Alors qu’ils rompaient leur jeune publiquement sans motif légitime en pleine journée de Ramadan, le groupe de Marocains ont finalement été libérés. Ils ont cependant été entendus dans des procès-verbaux, selon une source proche du dossier, dans une déclaration à Hespress.

La décision des services de sécurité de faire une descente dans ce café, est intervenue après avoir pris connaissance d’appels à rejoindre le café pour y rompre le jeune, sur les réseaux sociaux et les réseaux de messagerie instantané.

Les forces de l’ordre ont agi sur instructions du ministère public en application de la loi, indique-t-on. Et d’ajouter que les appels au gel de l’application du chapitre 222 du code pénal sont des appels à faire un déni de la justice.

La même source a souligné que les opposants à l’application de cette loi sur la rupture du jeun en public pendant le mois de Ramadan doivent plaider pour un amendement de loi devant les instances en charge de la législation et non pas devant les instance chargée de faire respecter la loi.

M.F. et Hespress