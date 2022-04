Le port de Nador est fin prêt pour l’opération Marhaba 2022 (MRE)

© Copyright : DR

Après la reprise totale des liaisons maritimes entre l’Espagne et le Maroc, le port de Nador s’active pour la réussite de l’opération Marhaba 2022. De nombreuses infrastructures portuaires ont été construites, et la capacité d’accueil a triplé.

La semaine dernière, environ 4 000 voyageurs et 922 véhicules ont embarqué à bord des premiers bateaux autorisés à transporter des passagers avec véhicules depuis les ports d’Algésiras et de Tarifa à destination de Tanger Med, et 53 passagers et 45 camions et véhicules de fret ont rallié le port de Nador-Bni Nssar sur le ferry Wasa Express à partir d’Almeria, marquant ainsi le lancement, avant l’heure, de l’opération Marhaba 2022.

« Pour assurer le bon déroulement de l’activité portuaire, la Direction régionale méditerranée et la Direction du port de Nador (DRM) de l’Agence Nationale des Ports (ANP) ainsi que l’ensemble des autorités concernées aux ports de Nador et Al-Hoceima, ont pris toutes les dispositions nécessaires et se sont mobilisés pour garantir une reprise de l’activité des passagers entre le Maroc et l’Espagne dans les meilleures conditions », confie à L’Économiste Mostafa Benali, Directeur régional méditerranée et Directeur du port de Nador.

Des efforts considérables ont été ainsi consentis pour améliorer la qualité de services offerts aux passagers au niveau des gares maritimes de Nador et Al-Hoceima. Sans oublier les autres projets programmés à l’horizon 2024. Afin de contribuer à la réussite de l’opération Marhaba 2022, la direction du port de Nador a réalisé de grands travaux. On peut citer entre autres, le réaménagement de la gare maritime, le positionnement de l’activité de passagers dans l’Ouest de la Méditerranée et l’amélioration de la qualité de service rendue aux passagers avec mise à disposition d’un meilleur espace d’accueil, etc.