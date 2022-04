Le film ‘’La danse des béquilles’’, de Yoro Lidel Niang, met en scène le sort des personnes vulnérables

Dakar, 12 avr (APS) – Le film ''La danse des béquilles'', du réalisateur sénégalais Yoro Lidel Niang, lauréat de la Mention spéciale à la 38e édition du Festival ''Vues d'Afrique'' (du 1er-10 avril 2022), va à l'encontre des préjugés sociaux contre les personnes vulnérables, à travers l'histoire de Penda, une femme à mobilité réduite, mais déterminée à vivre de sa passion, la danse.Le court métrage de vingt et une minutes sorti en juin dernier dresse le portrait de Penda (dont le rôle est interprété par Coumba Dème), une jeune fille handicapée, habitante de la banlieue dakaroise, qui rallie chaque matin le centre-ville de Dakar pour faire la manche.Sa mère l'oblige à tendre la sébile et compte beaucoup sur les revenus de la mendicité pour entretenir la famille. Mais Penda aime danser, même si elle se déplace dans un fauteuil roulant, sur lequel elle esquisse des pas de danse.Une rencontre dans la rue, avec le chorégraphe Balla, change sa vie.''Je voulais montrer, à travers ce film, l'engagement d'une personne vulnérable. Le choix est porté sur une personne à mobilité réduite. Cela pouvait être une fille non instruite, une prostituée, un migrant clandestin, etc.'' a dit Yoro Lidel Niang à l'APS.Le cinéaste, une personne à mobilité réduite, filme ainsi le courage de la femme, sa capacité et son audace à s'affirmer par sa passion de la danse pour atteindre son objectif, malgré les nombreux obstacles.''Je suis une personne en situation de handicap, je n'ai jamais mendié. Mes parents m'ont éduqué et m'ont transmis des valeurs. C'est cette image positive des personnes vulnérables que je voulais montrer à l'écran'', explique Niang.''La danse des béquilles'' va à l'encontre des préjugés sociaux contre les personnes vulnérables, quelquefois ou souvent négligées par la société.Le film a reçu le prix du Meilleur court métrage au Festival Film Femmes Afrique de Dakar, en février dernier. Penda a remporté le prix de la Meilleure interprétation féminine, à la quatrième édition du festival Dakar Court, en décembre dernier.