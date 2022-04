MRE : le port de Malaga se prépare pour une Opération Marhaba « historique »

© Copyright : DR

L’Autorité portuaire de Malaga se prépare pour une Opération Marhaba qui, selon elle, s’annonce « historique » après deux années d’annulation pour raison de crise sanitaire et de crise diplomatique entre l’Espagne et le Maroc.

« L’Opération Marhaba de cette année va être historique, même si nous n’avons pas encore tous les détails concernant l’organisation, le comité de coordination ne s’étant pas encore réuni et la frontière de Melilla avec le Maroc n’ayant toujours pas été rouverte pour rétablir la libre circulation des personnes et des biens. Pour nous, c’est ce qui déterminera s’il y aura plus ou moins de passagers à Malaga », explique Carlos Rubio, le président du port à Diario Sur.

En attendant, l’Autorité portuaire a déjà lancé un appel d’offres pour renforcer sa capacité d’accueil des passagers dont le volume pourrait atteindre voire dépasser celui de 2019, dernière année où s’est tenue l’Opération Transit. Cette année-là, un total de 142 955 voyageurs et 29 949 véhicules ont utilisé les services du port de Malaga, soit près de 15 % pour les passagers (124 981) et 32 % pour les véhicules que l’année précédente.

De façon concrète, l’appel d’offres vise à recruter une entreprise pour l’installation de deux tentes sur la zone d’attente avant l’embarquement, à l’entrée du quai de San Andrés, ainsi que des toilettes, d’une chapelle et des chambres pour les bénévoles de la Croix-Rouge. « Tout cela est en cours de préparation. Nous espérons aussi que la frontière de Melilla va rouvrir normalement et que nous aurons une bonne Opération Marhaba », a ajouté l’Autorité portuaire.

Pour le moment, Malaga n’a pas de liaison directe avec le Maroc, mais les négociations sont en cours pour le lancement, très prochainement, d’une ligne avec Nador, a assuré Rubio. Lundi, le ministère espagnol de l’Intérieur a donné son feu vert pour démarrer les préparatifs du l’Opération Marhaba. Environ 17 000 agents de la police nationale et de la Garde civile, et au moins 70 assistants sociaux et traducteurs, seront mobilisés pour cette opération.

Source : Bladi