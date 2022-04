Maroc : Un projet que les juifs marocains et Israël vont adorer

Dans la droite ligne du renforcement des liens diplomatiques et économiques entre le Maroc et Israël, «Mosaik», une radio dédiée au judaïsme marocain, démarre ses émissions en septembre 2022. A noter que la construction de ses studios, installés à Casablanca, est quasiment achevée rapporte ce samedi 16 avril le site marocain Le 360.

Le promoteur de ce projet, Jacques Knafo, membre du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, a indiqué que la demande de licence a été faite auprès de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA). Parallèlement il procède à la révision des statuts de la radio. «La HACA nous a demandé des précisions dans le statut juridique et nous devons nous conformer au cahier des charges des radios privées. On va redéposer le dossier bientôt», a ajouté l’initiateur du projet, également membre de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Au démarrage «Mosaik» sera digitale, en format webradio, avant de s’installer dans les ondes FM après l’obtention du permis de la HACA. «C’est une radio axée sur le socio-culturel et qui sera émise dans un premier temps à Casablanca, Rabat et Marrakech et par la suite elle sera élargie à d’autres villes comme Fès et Tanger», a confié Jacques Knafo. «Nous avons déjà approché plusieurs personnalités comme Nadia Salah, Gabriel Banon et Mustapha Sehimi pour qu’ils puissent participer à cette radio et apporter leur contribution en animant des émissions et des débats-ouverts», a-t-il ajouté.

A noter que les programmes seront en darija, en hébreu, amazigh et français pour toucher le plus grand nombre. Enfin sachez que 10 millions de dirhams – hors immobilier – ont été injectés dans ce projet qui va bien au-delà de la dimension culturelle et patrimoniale…

