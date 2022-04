OTTAWA — Le ministre du Logement du Canada a spécifié que le financement fédéral pour accélérer le rythme des nouvelles constructions ciblera également le type de maisons nécessaires pour répondre aux besoins changeants des Canadiens.

Budget fédéral: les besoins en logement seront ciblés et en lien avec l’immigration

Le ministre du Logement, Ahmed Hussen, a déclaré que le plan du budget visant à doubler les mises en chantier au cours de la prochaine décennie visera à encourager la construction de logements nécessaires aux personnes âgées, par exemple, ainsi qu’aux familles de nouveaux arrivants

Le budget de la semaine dernière a dévoilé quelque 10 milliards $ de nouvelles dépenses pour le logement, en plus de la stratégie nationale du logement dévoilée en 2017, de plus de 70 milliards $.

Une grande partie des nouvelles dépenses est axée sur l’augmentation de l’offre de logements qui, selon le gouvernement, a pris du retard par rapport au rythme de croissance démographique et a contribué à faire grimper les prix.

Au cours des cinq dernières années, la population du Canada a augmenté presque deux fois que le taux de tout autre pays du G7. Les derniers chiffres du recensement montrent que sur les 1,8 million de personnes supplémentaires en 2021 par rapport à 2016, quatre sur cinq étaient des immigrants.

Le gouvernement a dévoilé des plans d’immigration ambitieux pour augmenter le nombre de nouveaux arrivants dans les années à venir. M Hussen a souligné que ces plans pourraient être menacés en l’absence d’une hausse similaire des mises en chantier.

Les derniers objectifs d’immigration des libéraux verraient plus de 1,3 million de nouveaux résidents permanents s’établir au Canada d’ici 2024, et continueraient d’augmenter rapidement pour compenser les faibles taux de natalité et le vieillissement de la population.

«Nous réalisons que le logement devient une menace pour notre capacité non seulement à intégrer les gens, mais aussi à développer économiquement les régions du Canada», a précisé le ministre Hussen lors d’une entrevue.

«Le logement, même s’il peut être considéré comme un défi, c’est aussi une opportunité pour nous de grandir», a-t-il ajouté.

Galerie: Achat d’une maison: attention aux frais cachés! (Espresso)

1 photo(s) sur 21 dans la Galerie©Shutterstock

Achat d’une maison: attention aux frais cachés!

Le coût d’achat d’une maison a augmenté de façon accélérée ces dernières années, en particulier dans les marchés très actifs de Vancouver et de Toronto, mais le prix annoncé ne représente pas la seule dépense engagée lors de l’achat d’une maison. Les acheteurs doivent se soucier non seulement du prêt hypothécaire, mais aussi des nombreux autres frais, dépenses, taxes et autres coûts cachés.

Les prix des maisons ont poursuivi leur hausse pendant la pandémie, les taux d’intérêt les plus bas et le désir de plus d’espace alimentant la demande.

Les derniers chiffres de l’Association canadienne de l’immeuble ont montré que le prix national moyen des maisons était un record de 816 720 $ en février, une hausse de 20,6 % par rapport au même mois un an plus tôt fortement influencée par les ventes à Vancouver, à Toronto et dans leurs environs.

Les chiffres de mars seront publiés la semaine prochaine.

Les libéraux espèrent débloquer de nouveaux développements principalement grâce à un fonds de 4 milliards $ sur cinq ans pour les villes afin de réduire les formalités administratives et d’accélérer les approbations de nouveaux développements.

Le gouvernement estime que l’augmentation de l’offre atténuera au fil du temps les pressions sur les prix sur le marché et que le fonds de rémunération au rendement créerait environ 5 %, soit 100 000 nouvelles unités, des 1,9 million supplémentaires que les libéraux veulent construire au cours de la prochaine décennie.

M. Hussen a indiqué que l’argent n’irait qu’aux villes qui offrent ce qu’il a appelé un mélange plus sain de logements, y compris autour des centres de transport en commun, et pas nécessairement aux maisons unifamiliales.

Une analyse en ligne des données de Statistique Canada montre qu’il y a eu une baisse de la construction de maisons familiales au profit d’unités plus petites comme les copropriétés.

Mike Moffatt, directeur principal des politiques et de l’innovation au Smart Prosperity Institute, a écrit qu’une faiblesse du plan budgétaire pour le logement était le manque d’accent mis sur le besoin d’unités adaptées aux familles. Il a recommandé au gouvernement de fixer un objectif pour les unités de trois chambres ou plus.

La construction de nouvelles unités au rythme souhaité par le gouvernement nécessitera également de nouveaux travailleurs qui pourraient inclure de nouveaux immigrants, selon M. Hussein.

Les derniers chiffres de l’emploi montrent une augmentation constante des emplois dans la construction, y compris quatre mois consécutifs de gains jusqu’en mars qui, selon Statistique Canada, ont coïncidé avec une croissance constante de la construction depuis l’automne 2021.

Le gouvernement cherche à s’assurer qu’il peut poursuivre cette croissance, parallèlement à de nouvelles constructions, en soulignant les dépenses promises pour la formation professionnelle et l’immigration, selon M. Hussen.

Il a déclaré que les dépenses faisaient partie des plans fédéraux visant à construire «toutes sortes de logements», tout en gardant un œil sur «les compétences nécessaires et les personnes nécessaires qui nous y mèneront. Nous devons absolument faire les choses correctement.»

Jordan Press, La Presse Canadienne