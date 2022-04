« Tazi scandal » – Des célébrités et de modestes retraités parmi les victimes de la clinique Chifaa

Drame. De nombreuses personnalités dans différents domaines figurent parmi les donateurs auprès desquelles le propriétaire de la clinique Chifaa à Casablanca, le célèbre chirurgien esthétique, Hassan Tazi, collectait des sommes importantes d’argent afin soi-disant de s’acquitter des frais d’hospitalisation de patients démunis.

Ces donateurs, qui croyaient contribuer à une bonne œuvre de charité, ont découvert qu’ils étaient leurrés et finalement victimes d’une escroquerie, a rapporté le site arabophone Hespress.

Parmi ces victimes figure Soukayna Akhannouch, la fille du milliardaire et actuel chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

La présidente du Holding Akwa, a été l’une des personnalités qui faisaient des donations en argent de manière régulière pour aider les parents d’enfants malades hospitalisés à la clinique Chifaa à s’acquitter des frais de soin et ce à la demande d’une collaboratrice du célèbre chirurgien et principale mise en cause dans cette affaire, Zineb B.

Selon Hespress, la fille du chef du gouvernement avait été contactée par Zineb B. pour lui demander d’aider une patiente incapable de payer les frais d’hospitalisation, en se présentant comme étant responsable d’une association d’aide à l’enfance et d’action caritative.

Soukayna Akhannouch a ainsi dépêché son chauffeur pour remettre une enveloppe scellée contenant une somme d’argent afin de la remettre à la responsable à la clinique du célèbre chirurgien. A plusieurs occasions, elle a fait don de sommes d’argent allant de 25.000 à 33.000 dirhams.

Selon le chauffeur de Soukayna Akhannouch, qui remettait l’argent à la principale mise en cause dans cette affaire, cette dernière lui avait demandé de déposer l’argent sur son compte personnel.

+ Le traiteur Rahal +

Parmi les personnalités qui ont été entendus par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), comme témoins, figure aussi le fils du célèbre traiteur Rahal, Kamal Salami, qui est à la tête de la Fédération marocaine des traiteurs.

Kamal Salami a indiqué aux éléments de la BNPJ que Zineb B. lui avait déjà demandé en 2019 de lui fournir des dattes pour les donner à une association caritative à l’occasion du mois de Ramadan et qu’il lui a ainsi remis 500 kg des stocks de sa société.

Il a également indiqué que la mise en cause a continué par la suite de lui demander de l’argent pour aider des enfants en situation difficile. Il lui aurait remis des chèques bancaires de près de 80.000 dirhams libellés au nom de la clinique Chifaa.

+ Le directeur général de Cooper Pharma +

La BNPJ a également entendu le directeur général de Cooper Pharma, Ayman Cheikh Lahlou, au sujet du transfert d’une somme d’argent à la clinique Chifaa.

Selon ses déclarations, il avait beaucoup hésité en janvier dernier à répondre à l’un des appels sur son téléphone, mais après s’être assuré que le numéro appelant appartenait à la clinique Chifaa, il a appelé le même numéro et qu’au bout du fil une femme lui a proposé d’aider une famille à payer les frais d’ambulance et les funéralles d’un enfant pour 6.800 dirhams.

Le directeur général de Cooper Pharma a ainsi décidé d’aider la famille, mais il a refusé de libeller le chèque au nom de la mise en cause mais au nom de la clinique.

+ Anis El Youssoufi +

Pour sa part, Anis El Youssoufi, cadre bien connu de la Fondation Bank Al-Maghrib, a versé, en janvier dernier, 25.000 dirhams en pensant aider un patient.

El Youssoufi a confirmé à la BNPJ avoir reçu un appel de l’accusée dans cette affaire, Zineb B., qui se présentait comme une assistante sociale collectant des dons pour les nécessiteux soignés à la clinique Chifaa.

Au cours de cet appel téléphonique, selon lui, l’accusée lui a proposé d’aider un nourrisson avant de lui envoyer les photos de l’enfant et la facture des soins.

Selon son témoignage, elle lui avait demandé de déposer le montant sur son compte personnel, mais qu’il a refusé et a fait don de 25.000 dirhams à à la clinique.

+ Le PDG de Marjane +

En novembre 2018, Zineb B. a contacté le PDG de Marjane, Ayoub Azami, en se présentant comme étant impliquée dans l’action caritative et la collecte de dons au profit des nécessiteux.

Azami a indiqué, lors de son audition par la police judiciaire, que la mise en cause lui avait envoyé des photos d’un nourrisson qui allait être opéré à la clinique Chifaa et des rapports médicaux le concernant, mais qu’il n’y avait pas donné de suite.

Selon ses dires, bien qu’il n’ait pas répondu à ses demandes, la mise en cause n’a pas baissé les bras et a réessayé en 2019 en lui demandant, cette fois, d’aider un patient atteint d’une tumeur cancéreuse à la tête. Il s’est ainsi rendu à la clinique Chifaa et a fait un chèque de 7.000 dirhams.

En 2021, la mise en cause l’appellera à nouveau et lui enverra des photos d’un autre bébé ayant besoin de 36.000 dirhams pour régler les frais de son hospitalisation. Azmi s’est de nouveau rendu avec son épouse à la clinique pour s’enquérir de ce cas avant de donner un nouveau chèque de 7.000 dirhams.

La troisième fois, Azmi, selon ses déclarations, a fait un chèque d’un montant de 5.000 dirhams à la même clinique pour le cas d’un enfant atteint d’une tumeur cancéreuse.

+ Même de modestes retraités… +

En plus de ces noms, des dizaines de responsables, de chefs d’entreprises et de cadres de sociétés privées, y compris l’artiste Abderrahim Souiri, ont été entendus par la BNPJ, déclarant avoir reçu des appels et des photos de patients de la clinique Chifaa ainsi que des factures pour aider les patients concernés.

Parmi les victimes de cette escroquerie figurent même de modestes retraités qui ont été contactés par la mise en cause pour aider des patients nécessiteux dont des photos leur ont été envoyés.

L’un des retraités du ministère de la justice a ainsi versé 250 dirhams à la mise en cause par l’intermédiaire d’une agence de transfert d’argent, à titre de contribution aux frais d’une opération que sa fille allait subir, comme elle lui avait expliqué.

