Un Parlement de l’immigration rassemble les Marocains du monde

© Fournis par Yabiladi

Le Parlement de l’immigration marocaine est désormais la structure qui rassemble les Marocains du monde de différents pays, à la suite d’une réunion fondatrice convoquée par le comité de coordination, dimanche 10 avril. Il s’agit d’un cadre «démocratique ouvert à tout ce qui sert l’immigration marocaine, éclairé dans ses idées et progressiste dans ses positions, indépendant de toute institution gouvernementale affiliée au pays d’origine de résidence», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

La même source indique que cette nouvelle structure est également indépendante de toute idéologie des diverses organisations existantes. Il s’agit ainsi d’ «un cadre de pleine indépendance dans la prise démocratique de ses décisions, dans le respect de toutes les idées et points de vue exprimés en son sein». C’est aussi un cadre qui porte «les préoccupations, les aspirations et les intérêts de la communauté marocaine résidente à l’étranger, essentiellement».

Le Parlement de l’immigration marocaine prend comme cadre de référence «les principes humanistes et démocratiques fondamentaux, la liberté d’expression, l’égalité, les droits humains, la justice sociale, la démocratie et les valeurs de l’État de droit». Son Conseil d’administration comprend des représentants associatifs au sein de l’immigration marocaine. Il «reste ouvert aux représentants des associations et activités des MRE qui souhaitent adhérer après avoir signé la charte d’engagement, l’approbation de l’organe exécutif et la signature de la présidence sur la demande d’adhésion».

Le Comité exécutif est constitué du président, Mohammed El Moubaraki, des représentants Salaheddine Manouzi (France), Abdelaziz Sart (Belgique), Mustafa Kadiri El Yamlahi – (Angleterre), Abdesslam Habballah (Afrique du Sud) et Fatima Zahra Khattat (Canada).

Le secrétariat financier est constitué de dix membres issus également de divers pays (France, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Îles Baléares et Italie). Le comité d’information regroupe quatre membres, principalement d’Allemagne et de Belgique.

Par ailleurs, il a été décidé d’organiser à Bruxelles, dans les mois à venir, un colloque «ouvert aux associations marocaines et de la diaspora, afin de converger les efforts pour répondre aux aspirations de l’immigration marocaine», a annoncé la structure.

Source : Bladi