Mère et femme engagée, qui était Nadia Mostefa, la gendarme qui s’est immolée par le feu à Montpellier ?

Publié le 18/03/2022 à 15h37

Nadia Mostefa, capitaine de gendarmerie, est décédée le jeudi 17 mars, après s’être immolée par le feu, à Montpellier. Mère d’un petit garçon, elle était une femme engagée dans la vie associative. De nombreux hommages lui ont été rendus

Son nom s'ajoute à la longue et triste liste des suicides dans la police depuis le début de l'année. La capitaine de gendarmerie Nadia Mostefa est morte jeudi après s'être immolée par le feu la veille dans son véhicule à Montpellier. Depuis l'annonce de sa disparition, les messages d'hommage affluent sur les réseaux sociaux.

Mère de famille et capitaine

Âgée de 40 ans, Nadia Mostefa était d’abord une mère de famille. Elle avait un petit garçon de 6 ans. Selon une hypothèse évoquée par « Midi Libre », elle aurait décidé de mettre fin à ses jours après avoir appris qu’elle perdait la garde de son fils. Depuis plusieurs mois, elle était en arrêt maladie. « Reposez en paix chère capitaine, nous veillerons sur votre enfant », a écrit le maire de Montpellier Michaël Delafosse sur Facebook.

Elle avait récemment été mutée en tant que capitaine de gendarmerie à l’état-major du groupement de l’Hérault. Nadia Mostefa était arrivée dans le département en 2019 comme cheffe de service des ressources humaines. Elle avait exercé auparavant les postes de directrice de la communication et directrice de cabinet dans d’autres groupements de la gendarmerie, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, comme le précise France 3

Femme engagée

Cette capitaine de gendarmerie était engagée dans la vie associative. Elle a notamment œuvré au sein de l’association Képis Pescalune, qui soutient les orphelins de la gendarmerie. « C’était une belle personne, humainement adorable et qui comptait beaucoup pour nous. Elle amenait à travers son sourire, plein de lumière dans une journée », a décrit à « Midi Libre » le président de l’association.

En 2019, la mère de famille avait notamment organisé un grand flash mob de gendarmes au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne. Cet évènement avait permis de collecter plusieurs dizaines de milliers d’euros au profit de l’association Gendarmes de Cœur, qui œuvre pour les militaires de gendarmerie et leur famille. Elle avait aussi participé à l’organisation de plusieurs Téléthon.

Très active sur les réseaux sociaux

Nadia Mostefa était aussi très présente sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, où elle était suivie par plus de 5 000 personnes. Récemment, elle avait partagé plusieurs publications en soutien aux Ukrainiens. Elle avait changé sa photo de profil avec l’image d’un cœur aux couleurs du drapeau de l’Ukraine. Selon le journal local, elle s’était forgé une réputation sur ce réseau social en alternant entre les publications professionnelles, ses prises de position personnelles et des messages d’humour

Depuis le 1er janvier, 12 policiers se sont suicidés. Après plusieurs tentatives, une ancienne policière tente de briser le tabou en témoignant de sa propre expérience

Une pluie d’hommage lui a été rendue depuis jeudi. « Jamais personne ne pourra te remplacer. Aux yeux du monde de la gendarmerie tu étais un soleil, tu étais mon soleil. Tu me manques déjà tellement », écrit une gendarme du Rhône. « Elle savait mieux que personne choisir les mots. Elle était une ambassadrice digne de la gendarmerie et une combattante des Képis Pescalune. Elle était inspirante et rayonnante. Hommage à notre chère camarade Nadia Mostefa. Nous pensons fort à son petit garçon », a tweeté le compte des Forces aériennes de la gendarmerie nationale.

Depuis le début de l’année 2022, au moins 21 de policiers ou gendarmes se sont donné la mort.